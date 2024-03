Många besökare när Vimmerbyföretaget höll öppet hus

Under dagen besökte uppemot 300 personer butiken på Södra Industrigatan för att provköra maskiner och prata med återförsäljare. Foto: Johanna Karlsson

Christian Sager från Vimmerbybutiken och Marcus Hamrin från Jönköpingsbutiken fanns på plats när Mek & Maskin höll öppet hus under tisdagen. Foto: Johanna Karlsson.

Under tisdagen bjöd Mek & Maskin i Vimmerby in till öppet hus i sina lokaler på Södra Industrigatan för att visa upp sitt utbud och låta kunder träffa återförsäljare. Under dagen dök runt 300 personer upp för att äta hamburgare och kika på maskiner och gräsklippare.