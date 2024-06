EXTRA: NY FÄNGELSEBYGGNAD SKA BYGGAS I VÄSTERVIK

Pontus Lindblom, Västerviks kommuns näringslivschef, Harald Hjalmarsson, kommunalråd i Västerviks kommun, Åsa Lindberg, kriminalvårdschef på Anstalten Västervik Norra, och Per Karlsson, Gertrudsvik Fastighets AB:s platschef, gläds över att en ny fängelsebyggnad ska byggas i Västervik. Foto: Ossian Mathiasson

Kriminalvården och Gertrudsviks Fastighets AB presenterade under måndagen nyheten om att Anstalten Västervik Norra i Gertrudsvik ska förses med ytterligare en fängelsebyggnad.

Per Karlsson, Gertrudsvik Fastighets AB:s platschef, och Åsa Lindberg, kriminalvårdschef på Anstalten Västervik Norra, informerade om nya satsningar gällande Kriminalvårdens verksamhet i Västervik.

Behovet av fler fängelseplatser är stort och nu står det klart att det ska byggas en ny fängelsebyggnad.

– Det blir ett så kallat koncepthus, vilket innebär att man kommer bygga den snabbare eftersom behovet är så stort. Byggnaden kommer bli två våningar och 2 500 kvadratmeter stor, säger Per Karlsson.

– Det blir 40 bostadsrum och beslutet är 80 ordinarie platser så det kommer bli dubbelbeläggning till 100 procent, säger kriminalvårdschefen Åsa Lindberg.

Investering på 200 miljoner kronor

Det är med glädje som Per Karlsson och Åsa Lindberg konstaterar att en ny fängelsebyggnad kommer bli verklighet.

– Vi har fört den här diskussionen med en ny fängelsebyggnad i flera år. Det var på tapeten för ett tag sedan och det låste sig då. Nu har det löst sig och Kriminalvården är väldigt angelägna om att få upp en byggnad till för att det finns ett jättestort behov inom Kriminalvården. Därför har vi varit flexibla med att försöka hitta lösningar och hjälpa Kriminalvården på alla sätt och vis. Nu har vi kommit framåt i det här projektet, säger Per Karlsson.

Det är snabba ryck som gäller för fastighetsägaren Gertrudsvik.

– Vi kommer söka bygglov nu i veckan och kommer via Kriminalvården fråga entreprenörer på den här byggnaden under juli och augusti. Vi kommer fastställa byggentreprenör i månadsskiftet augusti-september och räknar med tio till tolv månaders byggtid, säger Per Karlsson.

Investeringen ligger i dagsläget på ungefär 200 miljoner kronor. Det kommer skapa runt 60 nya jobb.