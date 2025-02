Starkt resultat 2024 ger rekordutdelning till Arlas bönder

Arlas totala omsättning på koncernnivå ökade till 13,8 miljarder euro, jämfört med 13,7 miljarder euro 2023. Nettoresultatet för det europeiska mejerikooperativet landade på 401 miljoner euro (380), motsvarande cirka 4,5 miljarder kronor.

Arlaintjäningen, som visar värdet som skapas per kilo mjölk från ägarna, ökade till 50,9 eurocent per kilo mjölk (47,0), näst högst genom tiderna. Företagets styrelse föreslår därför en rekordhög utdelning till bönderna på 2,2 eurocent per kilo levererad mjölk (2,1), vilket motsvarar cirka 292 miljoner euro (270), skriver Arla i ett pressmeddelande.

– Jag är glad att Arla går bra, och vi ser en hög efterfrågan på mejeriprodukter. Styrelsens förslag på den högsta efterlikviden någonsin, tillsammans med ett konkurrenskraftigt mjölkpris under året, speglar kooperativets finansiella styrka, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Fortsatt återhämtning för Arla Sverige

Året för Arla Sverige präglades av återhämtning men också av pressad lönsamhet.

Omsättningen ökade med 3,6 procent (-3,7) till 1 592 miljoner euro (cirka 17,8 miljoner kronor), jämfört med 1 536 miljoner euro 2023. Sveriges svaga valuta sätter dock fortsatt press på lönsamheten, och svenskar är mer prismedvetna än konsumenter i andra delar av Europa, skriver Arla i pressmeddelandet.

– Våra varumärken återhämtade sig under 2024, vilket förstås känns väldig roligt. Samtidigt är lönsamheten fortsatt pressad. Lönsamheten för svenska bönder måste öka om de ska kunna fortsätta utveckla sina gårdar, göra viktiga investeringar i hållbarhet och producera mjölken vi behöver för att trygga svensk livsmedelsförsörjning, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.