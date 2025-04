Här är siffrorna som visar hur det gick för Michael Sandström Aktiebolag senaste året

Räkenskaperna är nu klara för Michael Sandström Aktiebolag. Verksamheten hade omkring 85 miljoner kronor i omsättning, en nedgång på tre procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är ungefär det samma, 4,3 miljoner kronor.

Rörelseresultatet hamnade på knappt 4,9 miljoner kronor.

Siffrorna ger en rörelsemarginal på 5,8 procent, som är på samma nivå som föregående period.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 7,7 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. Inom sektorn för detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar är det motsvarande genomsnittet 3,8 procent.

Fakta: Michael Sandström Aktiebolag

Michael Sandström har funnits som företag sedan 1990. Företaget har sitt kontor i Vimmerby kommun. Bolagets huvudbransch är specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat. Redovisningsperioden löper från september till augusti.

Företaget har 37 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är lika många som föregående redovisningsår.

Ägaren, Per Mikael Sandström (72), tog ut en miljon kronor i utdelning under senaste året, enligt räkenskaperna. Det är den högsta utdelningen under de senaste fem åren.

Vd är Anna Bia Mikaela Sandström (40), medan Malin Jennifer Winbom (45) är styrelseordförande.

Största företagen i branschen

Mätt efter efter intäkter är Michael Sandström det största företaget i sin bransch i Vimmerby kommun kommun, som är specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat. Det finns ett företag i samma bransch i Vimmerby kommun.

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.