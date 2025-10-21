Markus från Vimmerby är ny platschef på Plannja: "Satsar verkligen"

Markus Brodérus från Vimmerby är ny platschef på Plannja i Järnforsen. Bilden är ett montage. Foto: Pressbild/Ossian Mathiasson

Han har jobbat inom industrin i drygt 25 år. Nu är Markus Brodérus från Vimmerby ny platschef på Plannja i Järnforsen. – Det är väldigt roligt att vara på plats, säger han om nya arbetsplatsen.

51-åringen har lång erfarenhet från industrin. Han började på Ljunghäll 1999 och har därefter varit på Glamox och nu senast på Ikea Industry, där han rollen "Operations manager".

– Jag var ansvarig för produktion samt teknik- och underhållsavdelningen på fabriksdelen där man tillverkar Pax-garderober. Efter drygt sex år där kände jag att det var dags att göra något nytt och att det var dags för en ny utmaning, säger Markus Brodérus.

Den nya utmaningen fanns också i Hultsfreds kommun, som ny platschef för Plannja i Järnforsen. Han tillträdde jobbet tidigare i våras.

– I rollen som platschef ingår produktion, lager och logistik, teknik och underhåll samt planering. Jag har direktrapporterande chefer på de avdelningarna. Vår vd Jonathan (Nejman) utgår från Stockholm och är nere ett antal dagar i veckan, men nu när jag på plats frigörs tid för honom så kan han lägga mer tid på det strategiska arbetet och jobba närmare marknad och sälj.

"Ska göra det enklare"

Plannja har gjort en del förändringar i organisationen och flera med Markus Brodérus är nya i sina roller.

– Det blir lite av en nystart kan man säga och det känns bra.

I sin organisation får han nu runt 120 medarbetare.

– Det är ungefär lika många som jag hade på Ikea.

Hur känner du kring jobbet på Plannja?

– Det känns riktigt bra. Jag upplever att det finns en fin kultur och en lagkänsla här. Ett riktigt bra team med duktig och kompetent personal som jobbat länge. Det jag tar med mig från tidigare erfarenhet är att på till exempel Ikea så är det högt automatiserat. På Plannja har man också en hel del automation, men det är fortfarande mycket manuella insatser och här behöver vi bestämma i vilken riktning vi ska gå.

Dels för säkerheten och dels för ergonomin, säger han.

– Slutmålet är att det ska vara så skonsamt som möjligt för våra medarbetare att utföra arbetsuppgifterna under hela arbetslivet. Vare sig man är ung, äldre, stark eller svag ska man kunna jobba säkert och tryggt på Plannja. Det är något jag tar med mig från mina tidigare arbetsplatser. Automation är inte alltid bästa vägen framåt, då det även kan begränsa åtkomlighet och det kan bli svårare vid till exempel kvalitetskontroller och städning. Framåt kommer vi alltid ha processtänk med det i bekatning när vi ser över de olika momenten.

"Bra lagkänsla"

Den första tiden på den nya arbetsplatsen har verkligen varit en positiv upplevelse, berättar Markus Brodérus.

– Jag har blivit väl mottagen. Jag tycker att man har något riktigt bra här i Järnforsen. Det finns en bra lagkänsla och en stabil grund att bygga vidare på. Det är väldigt kul att vara på plats. I en sådan här roll kastas man oundvikligen rakt in i hetluften från dag ett men med det sagt så försöker jag lägga så mycket tid jag kan på att se, lyssna och lära känna medarbetarnas och organisationens utmaningar för att vi ska kunna komma framåt.

Hur ser du på konjunkturen och läget som råder?

– Det är en ganska osäker tid just nu och det är väldigt svårt att säga vartåt det ska gå med omvärldsläget. Det märker man på marknaden och det är en viss tvekan i konjunkturen. Jag är så pass ny att det är svårt för mig att göra en större analys. Jag kan konstatera att det är en osäker värld vi lever i, men i skrivande stund ser vi ändå en del positiva signaler hos oss på Plannja.