Vann viktig upphandling – nu tittar företaget mot Vimmerby

Dynacon ska bygga om Vimarhems gamla kontor i Vimmerby för hemtjänsten. Johan Wrangsten, byggservicechef på Dynacon, säger att man nu tittar på att etablera sig mer i Vimmerby framöver. Bilden är ett montage. Foto: Arkiv/Pressbild

Företaget Dynacon, med verksamhet i Hultsfred, ska bygga om Vimarhems tidigare lokal. För bolaget är det en möjlighet att etablera sig även i Vimmerby. – Det är en ort som vi försöker slå oss in i, säger Johan Wrangsten, byggservicechef i länet.

Med bas i Kalmar har företaget Dynacon Construction närmare 100 anställda i landet. Sedan 2023 har man verksamhet i Hultsfred.

Nyligen vann man upphandlingen kring att bygga om den tidigare Vimarhemslokalen inför hemtjänstens flytt. Dynacon lämnade ett anbud på 14,4 miljoner kronor.

För Dynacon beskrivs det här vara en viktig upphandlingsseger.

– Vi har kontor i Hultsfred sedan tidigare och Vimmerby är en ort som vi ska försöka slå oss in i. Det är vår grundtanke och en av anledningarna till att vi gav oss in i den här upphandlingen, säger Johan Wrangsten, som är byggservicechef på Dynacon.

Vad betyder den här för er del?

– Det betyder ganska mycket. Vår tanke är att kunna skylta med vårt varumärke i Vimmerby och inför kommunen. Nu vill jobba och visa vad vi går för här i Vimmerby, så det här är ett steg i rätt riktning.

Kan ge nya jobb

Det här är Dynacons första arbete för Vimmerby kommun.

– 14 miljoner är inget jättestort jobb, men det är en väldigt bra början.

Hur länge har ni sneglat mot Vimmerby?

– I ungefär två års tid. Vi tog ramavtalet med Hultsfreds kommun och Hultsfreds Bostäder. Det var en ganska stor upphandling och i takt med det började vi även att titta på orterna runt omkring Hultsfred.

I Hultsfred har Dynacon åtta yrkesarbetare och en arbetsledare. Den här upphandlingen kan innebära nya jobb.

– Vi kanske behöver rekrytera någon resurs ytterligare, annars är planen att täcka det här jobbet med de resurser vi har. Vår plan är givetvis att jobba vidare i Vimmernby och då kommer vi tillsätta ytterligare resurser på sikt.

Kan bli lokal i Vimmerby

Med kontoret i Hultsfred tittar man även mot Västervik och Oskarshamn med omnejd.

– Det var en strategisk tanke av oss att sätta oss i Hultsfred, för att kunna täcka många orter.

Så en lokal i Vimmerby är inte så aktuellt?

– Det beror helt och hållet på vilka arbeten vi får. Tanken är att ta ännu fler och då kan det bli så att vi etablerar oss i Vimmerby också. Västervikshållet kan också bli aktuellt, men det beror givetvis på vilka jobb vi lyckas få. Vi tittar på andra upphandlingar här hela tiden.

I mitten av augusti ska kommunen och Dynacon ha ett startmöte kring det här projektet.

– Vi är precis tillbaka från semestern och kan inte ge någon tidsplan i dagsläget. Det vi kan säga är att det ska bli ett roligt jobb att göra för kommunen.

Men det kan bli byggstart i september?

– Det siktar vi på givetvis, men alla är inte tillbaka från semester ännu. Vi ska sätta oss ned och ha möten kring det. Vi hoppas få ett bra samarbete med kommunen och diskutera fram en tidsplan.

Ett slutdatum för slutbesktning är satt till 1 juni nästa år.