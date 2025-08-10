Alexandra startar nytt – ambulerande fotvård i norra länet

Alexandra Isaksson har startat ett ambulerande fotvårdsföretag kallat Alexandras Fotvårdsklinik AB.
Foto: Privat
För Dagens Västervik berättar hon att hon kommer arbeta över hela norra länet:
– Jag kommer vara ambulerande och jobba i flera kommuner. Oskarshamn, Västervik, Vimmerby och Hultsfred. Jag bor ju lite mitt i allt kan man säga.
Hembesök och boenden
Hon kommer avveckla sin tidigare verksamhet som fysioterapeut och istället göra hembesök hos äldre som behöver fotvård men även åka ut till boenden:
– Primärt är det de jag ska jobba med. Jag ska bara få godkänt av miljökontoren i kommunerna. Det handlar om städrutiner, verktyg och arbetskläder med mera. Än så länge är jag godkänd i Oskarshamn och det kostar en del med tillstånden.