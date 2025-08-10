Alexandra startar nytt – ambulerande fotvård i norra länet

Alexandra Isaksson i Hjorted kommer att avveckla sin tidigare verksamhet och satsa på något nytt. Hennes nya företag heter Alexandras Fotvårdsklinik AB och hon registrerade bolaget häromdagen.

För Dagens Västervik berättar hon att hon kommer arbeta över hela norra länet:

– Jag kommer vara ambulerande och jobba i flera kommuner. Oskarshamn, Västervik, Vimmerby och Hultsfred. Jag bor ju lite mitt i allt kan man säga.

Hembesök och boenden

Hon kommer avveckla sin tidigare verksamhet som fysioterapeut och istället göra hembesök hos äldre som behöver fotvård men även åka ut till boenden:

– Primärt är det de jag ska jobba med. Jag ska bara få godkänt av miljökontoren i kommunerna. Det handlar om städrutiner, verktyg och arbetskläder med mera. Än så länge är jag godkänd i Oskarshamn och det kostar en del med tillstånden.