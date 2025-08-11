Utbildning i ny bransch födde idé – nu har Emma startat eget

Emma Brodin, som länge jobbat inom bilbranschen, har startat eget företag inom en för henne ny bransch. Foto: Privat

Emma Brodin, 33 år, från Hultsfred, har startat eget företag. I dagarna registrerades Emmas Wellness. – Jag är förväntansfull på att se vad det kan utvecklas till, säger hon.

Emma Brodin kommer ursprungligen från Vimmerby, men flyttade till Hultsfred för några år sedan i samband med att hon blev sambo med Oliver Carlford.

Hon är mån om människors välmående och har landat i att starta företaget Emmas Wellness, genom vilket hon ska utföra friskvårdsmassage, svensk klassisk massage och triggerpunktsbehandling, står det i verksamhetsbeskrivningen.

– Jag kommer fortsätta jobba som vanligt, jag har jobbat som servicerådgivare på Holmgrens bil i tio år. Så tanken är att ha det här vid sidan av på kvällar och helger. I alla fall till att börja med, så får vi se hur det utvecklar sig, säger Emma Brodin.

Har som mål att utöka verksamheten

Passande fanns det ett extrarum med egen ingång hemma i villan på Sporrstigen som nu gjorts om till lokal för ändamålet.

– Jag har börjat lite försiktigt med vänner och familj. Än är det lite tidigt att boka, jag måste få igång allt och bestämma vilka kanaler jag ska använda mig av. Företaget registrerades så sent som i lördags och allt tar sin tid, med tillstånd och annat. Jag har även registrerat mig så kunder kan använda sitt friskvårdsbidrag. Tanken är att dra igång verksamheten till hösten, efter semestern, berättar Emma, som utbildade sig i Stockholm i mars förra året.

Var din tanke redan från början att starta eget företag i branschen eller har den idén vuxit fram?

– Det var kanske inte en tanke från början, utan det var mest att jag ville känna vad jag tyckte om det. Jag har som sagt alltid varit intresserad av välmående och tyckt att det här har känts jätteroligt, så jag tänkte ”jag startar företag, så får se hur det artar sig”. Min tanke är att gå lite andra kurser och utöka, beroende på hur det flyter på.

Hur känns det att bli egenföretagare?

– Det känns spännande, det här är ju något helt nytt för mig. Det är roligt och man lär sig väldigt mycket, det ska bli intressant att se hur utbudet ser ut.

Hur ser du på konkurrensen från andra aktörer?

– Det finns ju lite massage runt omkring och i Vimmerby, men ändå inte så mycket. Jag ger lite massage på jobbet och tänker att jag kan ta mig ut till företag som vill satsa på sin personal och värna välmåendet istället för att man kanske måste sjukskriva sig eller kanske till och med tvingas sluta för att man inte mår bra.