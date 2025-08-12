Butik har upphört efter många år – det blev avgörande för beslutet

Sten Karlsson och Sture Olofsson startade företaget för 45 år sedan och bara några år senare öppnades själva butiken Färgmacken. Foto: Lotta Madestam

Själva måleridelen blir kvar som tidigare och lokalen kommer användas som lager för StenSures Måleri fortsättningsvis. Foto: Lotta Madestam

En lapp på dörren, om att Färgmacken har upphört möter kunderna. Foto: Lotta Madestam

Färgmacken i Hultsfred har avvecklats. Kvar blir bara själva måleridelen som vuxit med två anställda. Arbetsledare Peder Karlsson förklarar bakgrunden till beslutet att stänga den anrika butiken efter ett 45-tal år.

En lapp på dörren avslöjar att butiken Färgmacken upphört.

– Det stämmer, vi har stängt butiksdelen och kör vidare med bara själva måleriet StenStures Måleri AB, bekräftar Peder Karlsson, arbetsledare och målare.

Vad är bakgrunden till beslutet?

– Det pågår en förändring inom måleribranschen där det blev nya direktiv för butikerna som måste ha full butiksinredning med alla färgprover och hela sortiment. Det innebär för stora kostnader för oss, för det lilla vi säljer. Vi har inte den försäljningen för att täcka upp alla ökade kostnader som blir, förklarar Peder Karlsson.

Leverantören sade upp sitt avtal

Samtidigt sade Färgmackens leverantör av färg upp sitt avtal med norska företaget Jotun, vilket förändrade förutsättningarna för Färgmacken.

– Genom att köpa färgen från Färggrossen i Nybro behövde vi inte köpa så stora mängder färg som man behöver annars. Samtidigt tappade vi licensen för den maskin där vi bryter fram kulörer, säger Peder Karlsson och fortsätter:

– Fortsättningsvis kommer måleriet istället köpa färgen från en Coloramabutik i Västervik, till de kunder som vill att vi målar med Jotunfärg. Övriga kunder som vill måla själva, som tidigare köpt sin färg hos oss, får vi hänvisa till Oskarshamn eller Västervik närmast.

45 år i branschen

StenStures Måleri startades 1985 av Sten Karlsson och Sture Olofsson, som utvecklade verksamheten med butik redan efter några år.

Sedan 2014 är StenStures Måleri en av 27 bolag som ingår i Hagblomgruppen i Kalmar med 450 årsanställda och en omsättning på 500 miljoner kronor.

– Sedan 2023 har butiken varit obemannad, så våra kunder har behövt ringa för service. Den som stod i butiken målar idag, så det påverkar inte personalmässigt.

Utökat med två nya målare

Avvecklingen av butiken betyder att verksamheten renodlas med bara måleri. I maj växte man med två målare, som kom närmast från Rydén & Petersson Byggtjänst i Virserum.

– Vi var tre innan och behövdes vara fler för att hinna med. Det blev bra läge när vi fick in två rutinerade och självgående målare.

Hur har nedläggningsbeslutet tagits emot av era kunder?

– Kanske blir reaktionen som störst hos våra trogna kunder som köpt Jotun till sina husfasader, för dem blir det kanske ett avbräck. Men det finns ju fler färgaffärer i Hultsfred, så utbud av färg finns det. Dock inte Jotun.

Vad händer med lokalen på Storgatan?

– Vi kommer ha kvar den som lager.