Han har flyttat tillbaka till hemtrakterna – tagit med sig företaget från Stockholm

Michael Lennström från Hultsfred har hittat hem till födelsetrakterna igen. Numera bor han i Snokebo och har tagit hit sitt företag från Stockholm. – Satsningen började lite mer på allvar för ett år sedan, berättar han.

Michael Lennström har tillsammans med sin fru Veronica Karlsson Lennström valt att lämna Stockholm efter många år. Efter att ha bott mitt inne i stan spenderades de fyra sista åren på Lidingö.

I samband med att Michael Lennströms far blev sjuk i vintras kom det att bli betydligt mer tid hemma i Hultsfred.

– Vi hade tidigare byggt något vi tänkte ha som ett semesterhus i Snokebo. Vi märkte ganska snabbt att vi trivdes för bra i skogen, så nu har vi flyttat ned hit på heltid, säger han.

Flytten gick i maj och Michael Lennström, som nyss fyllt 50, tar därmed också med sig företaget som han och Veronica startade för ett par år sedan.

– Det här känns helt naturligt för oss just nu, sedan får vi se vad som händer framåt. Vi har haft lite funderingar i ett och ett halvt års tid kring var vi ska ha fokuset på företaget. Jag flytade egentligen ned företaget innan vi flyttade hit permanent.

Inget alternativ med egen tillverkning

Redan 1998 började Michael Lennström att jobba med belysning, då på Svelux i Målilla. Han har också jobbat på både Zobra och Aura Light. I tio års tid har han sålt utomhusbelysning i Stockholm. Han var försäljningschef för ett börsnoterat bolag i utomhusbelysningsbranschen och har därefter jobbat för ett tyskt varumärke i Sverige.

För två år sedan valde han och Veronica att starta Bassotto, som företaget heter.

– Det fanns ingen direkt utstakad strategi förutom att jag började känna mig mätt på att jaga uppåt i karriären. Jag började känna att det inte riktigt var värt det längre och möten och resor var inte lika roligt längre.

Den lilla lokalen i Vimmerby ligger granne med Materialmännen.

– Vi har ett litet krypin här. Vi kommer inte tillverka något här, men vi tar hem grejerna, säljer och projekterar. Tanken är att det ska bli lite närmare för de flesta och mer som det var på Zobra en gång i tiden.

Egen tillverkning är inget alternativ.

– Om det här hade varit för 20 år sedan hade vi nog startat egen tillverkning. Allt med belysning var mycket enklare då. Nu är det så komplext och sover man i ett kvartal, så har det mesta ändrat sig. Det är en rätt kostsam produktion också och väldigt resurskrävande.

Stort jobb i Kalmar

Satsningen tog fart på allvar för ett år sedan när Fredrik Ingeman från Kalmar kom in i bilden. De båda har ett förflutet tillsammans och Fredrik har jobbat med att sälja belysning sedan 1997.

– Fredrik säljer Bassottos belysning under Bassottos flagg fast med ett eget bolag. Sedan Fredrik började sälja vår belysning har det tagit fart och vi kommer satsa så mycket vi orkar framöver.

Bland annat har man nu ett stort jobb åt Toyota i Kalmar.

– Vi ska göra all belysning dit. Vi projekterar åt våra kunder och hjälper dem med ljusberäkningar utefter de krav som gäller för just den önskade installationsplatsen. Vi jobbar med flera olika varumärken med tillverkning i Europa. Vi tar hem grejerna och sedan gör vi lite handpåläggning i vår lilla lokal, som är såväl kontor, utställning och produktion.

Därför heter det Bassotto

I första hand vänder sig Bassotto til elinstallatörer och det är dessa som blir deras kunder.

– Elajo är vår kund när det gäller Toyotajobbet i Kalmar exempelvis. Vi har en stor ryggsäck med modern belysning och mångårig erfarenhet och vill komma lite närmare igen och hjälpa kunderna med det där lilla extra både i dagliga funderingar och större projekt. Det finns fördelar med att ha en lokal belysningsleverantör.

Tanken är att trogna kunder ska kunna ta sig in i lokalen på egen hand.

– Det ska finnas grejer på hyllan och hela vår lokal är full med armaturer. Jag kommer vilja sätta dit ett lås och så kan trogna kunder öppna med telefonen, även om inte jag är där. Det är så jag vill ha det och så var det en gång i tiden på både Zobra och Svelux.

Ser du potential att växa ytterligare?

– Nu är det jag och min fru plus Fredrik. Egentligen är ambitionen inte att bli störst i världen och om det blir fler i organisationen i framtiden vet jag inte. Allt vi gör måste bära sig ekonomiskt. Vi behöver nog ha en annan lokal framöver, men ekonomin måste tillåta det först.

Den stora frågan kvarstår. Varför heter det Bassotto?

– Det betyder tax på italienska. Jag har en tax och gillar Italien, så enkelt är det.