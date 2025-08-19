FEM PERSONER FÖRLORAR JOBBET NÄR FÖRETAG FLYTTAR

Fem medarbetare på OEM Motor i Hultsfred förlorar sina jobb när lagret flyttas till bolagets huvudort Tranås. Flytten genomförs redan kommande veckorna. – Vi gör det av effektivitetsskäl och för att det långsiktigt är bättre att ha ett lager, säger vd Magnus Ahlgren.

OEM Motor har funnits på Gränsgatan i Hultsfred ända sedan första halvan av 10-talet. Teknikbolaget gjorde då ett förvärv och placerade en del av sitt lager i Hultsfred. Nu tar den epoken slut, vilket Vimmerby Tidning var först med att berätta.

– Vi har två lagerställen idag, vi har Hultsfred och vårt logistikcenter i Tranås. 75 procent finns idag i Tranås och 25 procent i Hultsfred som kom till genom ett förvärv vi gjorde. Nu har vi tagit beslut om ett lagerställe och det kommer bli Tranås där vi har ett logistikcenter som vi äger och där det finns yta kvar. För en kunds perspektiv kan man idag få man två frakter på en order och framöver kommer man få en leverans från ett ställe.

Flytten genomförs kommande veckor.

– Allting är inte hundra procent spikat, men ambitionen är i slutet av augusti och i början av september. Vi tittar igenom saker just nu och tanken är att det ska vara klart under september.

Alla förlorar jobbet

För närvarande arbetare fem personer på lagret i Hultsfred. Alla förlorar nu sina jobb.

– De kommer inte följa med flytten och vi har gjort individuella överenskommelser med alla fem. Vi kommer inte ha lagret i egen regi och har inte några lediga tjänster.

Hur ser du på det?

– Det är givetvis tråkigt för individerna, men vi tror att det finns lösningar att hitta och de blir arbetsbefriade under tiden. Vi hoppas kunna göra det så bra som möjligt och är måna om medarbetarna. Det här har ingenting att göra med att det varit ett dåligt jobb, utan långsiktigt är det bra med ett lagerställe.

Lokalen hyr man 2026 ut.

– Vi får se om vi kan hitta en lösning. Det är en förhållandevis stor lokal och vi hoppas att det blir en bra lösning.

OEM Motor har 35 medarbetare idag och omsätter cirka 170 miljoner per år.