Okända företaget har vuxit snabbt i Vimmerby – utan honom hade det aldrig skett

Jonas Rotebäck är teknisk direktör – eller teknisk chef alternativt divisionschef som han hellre själv kallar sig – för Au2mate i Sverige. Foto: Simon Henriksson

Företaget Au2mate har vuxit snabbt i Vimmerby och är placerat mitt i centrala Vimmerby i det så kallade Nordeahuset. Utan Jonas Rotebäck, 38, hade det aldrig skett. – När jag flyttade till Stockholm fick jag jobb på en konkurrent till Au2mate, berättar han. Men där hann han aldrig ens börja. Här är berättelsen om Au2mate i Vimmerby.

I det gamla Nordeahuset huserar numera Au2mate. Det är från början ett danskt företag och efter att Bergs Timbers dotterbolag Bitus flyttat ut från de centrala lokalerna vid torget i Vimmerby för ett par år sedan snart valde företaget att flytta ned en våning.

Därmed tog man över de stora lokalerna på markplan på Stora Torget 3.

Men att Au2mate finns i Vimmerby beror helt och hållet på Jonas Rotebäck. Vimmerbybon började sin bana på Arla i Vimmerby.

– Vi jobbade med ett stort projekt där vi bytte hela styrsystemet. Min roll var automationstekniker och det var Au2mate i Danmark som gjorde migreringen. Jag var involverad och samarbetade mycket med dem. Jag var flera gånger på plats i Danmark vid deras huvudkontor under projektet och lärde känna Au2mate och fick bra kontakter där, berättar han när vi ses för den här intervjun.

Inte långt senare sa Jonas Rotebäck upp sig från Arla för att flytta till Stockholm med sin partner.

– Då hade jag fått jobb hos en konkurrent till Au2mate. En av ägarna fick veta det, kontaktade mig och erbjöd mig jobb i Danmark. Jag tackade ja till det och hann aldrig börja på det andra stället.

Jobbade hemifrån

De första månaderna satt Jonas Rotebäck i ett hörn i lägenheten i Stockholm och reste till Danmark då och då. Därefter hyrde det danska företaget ett rum på ett kontorshotell i den svenska huvudstaden.

– På den tiden fanns inget bolag i Sverige, så jag var anställd av det danska bolaget.

Ytterligare en kille, som Jonas kände från Vimmerby, anställdes och de två satt tillsammans i Stockholm.

– Så såg det ut fram till oktober 2018. Då startade vi upp ett svenskt bolag, som förstås ägs av koncernmodern.

Redan på våren för sju år sedan hade Jonas och familjen flyttat hem till Vimmerby.

– Jag jobbade hemifrån i några månader och sedan flyttade vi in på kontoret här ovanför. Då anställde vi en kille till och sedan såg det ut så i drygt ett och ett halvt år innan vi anställde en till.

Inte så kända i Vimmerby

Utvecklingen fortsatte och nu har Au2mate runt 15 anställda i Sverige.

– Vi har anställt i snitt två per år. 2022 anställde vi en kille i Malmö och hyrde ett kontor där. Vi har en stor kund i Malmö och det var strategiskt att ligga nära den kunden samtidigt som vi ser mycket potential i Malmö.

Även i Täby har man ett kontor och i just Vimmerby är man nio anställda.

– Det här är vårt huvudkontor i Sverige.

Men hur väl känner Vimmerbyborna egentligen till Au2mate? Det är ett projektbaserat företag som utvecklar och levererar kompletta automationslösningar och industriella IT-system till processindustrin. Särskilt fokus har man på livsmedels- och dryckesindustrin.

– Vi arbetar med hela kedjan, att designa och programmera system som styr och övervakar produktionen, integrera dem med andra system, optimera prestandan samt utbilda personal och ge support dygnet runt. Allt för att minska spill, energiförbrukning och klimatpåverkan.

I praktiken innebär det att Au2mate skriver den programmering som får fabriker att fungera och det rör allt från att öppna och stänga ventiler, starta pumpar och reglera värme och kyla exempelvis. Det handlar till exempel om att säkerställa att mjölken hamnar i rätt tank, att temperaturen hålls perfekt under pastörisering eller att en produktionslinje stannar automatiskt vid fel.

– Kort sagt så bygger vi hjärnan som styr anläggningen.

Men visst har ni flugit lite under radarn här i Vimmerby?

– I Vimmerby är vi kanske inte så kända. Au2mate jobbar väldigt mot mejerier. Vi gör allt inom processindustrin, men Au2mate från början är personer som jobbat i mejeriindustrin så vi har nischat oss mot det. Man kan säga att vi har få men stora kunder. Vi jobbar med projekt och hela tiden, när ett projekt går mot ett slut, så har det kommit något annat.

Omsättningsrekord förra året

Företagets förhoppning är att fortsätta växa.

– Jag tycker att vi har vuxit snabbt. Ambitionen har varit att växa till 20 personer på en sju- till tioårsperiod. Vi vill och kan växa ytterligare, men den största utmaningen är att det är en speciell kompetens. Det här svårt att hitta det och det är extra svårt i Vimmerby. Vi trodde det skulle gå enklare i Malmö, men det var inte så mycket lättare där heller.

Jonas Rotebäck, som gick el på gymnasiet, säger att hans resa är lite av en slump.

– Jag sökte ett jobb som automationstekniker i Jönköping och började lära mig. Jag hade någon veckas utbildning i programmering och blev mer och mer intresserad. Sedan gick jag vidare till Jönköpings Energi och blev mer och mer kunnig. Sedan hamnade jag på Arla och började verkligen lära mig. Jag är en sådan som lär mig enklast när jag läser på och testar själv. Det är ju de två vägarna man går, antingen jobbar man eller så pluggar man. Här är det ganska delat vilken väg man har gått.

Hans egentliga titel är teknisk direktör, men han presenterar sig oftast som teknisk chef eller divisionschef. Han är Au2mates vd i Sverige, helt enkelt.

Omsättningen landade på all time high förra året.

– När vi startade upp var det runt tre till fem miljoner, förra året var det närmare 27 miljoner. I år blir det inte någon enorm ökning, men jag tycker det är bra och det blir liknande som förra året.

Totalt sett har moderbolaget runt 230 anställda och kontor i ett flertal länder i hela världen.

– Danmark är ju störst, men sedan är det England, Förenade Arabemiraten och Sverige.

Hur ser det ut här om tio år?

– Fortsätter det gå bra borde vi vara fler än 20 personer. Ofta när det blir 20 personer splittras gruppen och man gör två divisioner av det. Sedan har man en teknisk chef och en säljchef i varje. Divisionerna har sedan ofta sina egna kunder och sedan delar sig. Det är ett koncept man har kört hela vägen och det kan bli något liknande här också i framtiden kanske.

Men att flytta från Nordeahuset är inte aktuellt.

– Det blev ett väldigt lyft när vi flyttade hit. Känslan var att vi blev mer av ett riktigt företag då och det var en motivationshöjare för alla som jobbar här.