Vimmerbyföretaget fortsätter växa – gör ännu ett förvärv

Marcus Hamlin, till höger, är vd för Lansen Omsorg som nu förvärvar Astoria Individstöd. Foto: Pressbild

Ett jätteförvärv i somras. Nu växer Vimmerbyföretaget ytterligare. Detta efter ett förvärv i grannkommunen.

Vårdbolaget Lansen Omsorg, som ägs och drivs av Marcus Hamlin, har haft en enorm utveckling de senaste åren. Moderbolaget i Vimmerby omsatte 48 miljoner 2024 och redovisade en vinst på nära sju miljoner.

I juni togs ett nytt jättekliv när boendeverksamheten Wisecare med sex stycken LSS 9:8 barn- och ungdomsboenden förvärvades. Då handlade det om en aktör med cirka 70 medarbetare som man tog över.

Nu gör man ett nytt förvärv. Det handlar om omsorgsaktören Astoria Individstöd genom Alexo Omsorg. Astoria omfattar sex platser LSS 9:9 gruppboende samt tio platser 9:10 Daglig verksamhet i egen regi.

Astoria startade 2017 och verksamheten ligger i Eksjö. I och med förvärvet stärker Lansen Omsorg sin geografiska närvaro i regionen ytterligare.

– Jag är glad över att få välkomna omsorgstagare, anhöriga, medarbetare och uppdragsgivare till oss på Lansen Omsorg, säger Marcus Hamlin, vd Lansen Omsorg, i ett pressmeddelande.

Lansen, som är ett familjeföretag, är en Sveriges största aktörer inom LSS och har drygt 300 medarbetare. Verksamheter bedrivs i Vimmerby, Nybro, Eksjö, Örebro, Karlstad, Huskvarna och Jönköping med totalt 143 platser.