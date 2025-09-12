BUSSBOLAG MED 650 ANSTÄLLDA ETABLERAR SIG I TRAKTEN

Bussbolaget Västanhede, som har serviceavtal med bland annat Svenska Hockeyförbundet, öppnar depå i Virserum. Det skapar fyra-fem arbetstillfällen till att börja med. Foto: MostPhotos

Bussbolaget Västanhede med 650 anställda chaufförer etablerar sig i Hulsfreds kommun. Inom kort öppnar företaget depå i Virserum. – Det blev ett tomrum efter Hjalmarssons Buss som bidrog till vårt beslut, säger Carl-Henrik Söderlind, affärsområdeschef.

Fyra månader efter beskedet att Hjalmarssons Buss gått i konkurs kan vår tidning avslöja att Västanhede, med huvudkontor i Avesta, växer med depå i Virserum.

– Anledningen till att vi tittar ner till Småland är vårt samarbete med Destination Gotland. Vi har kört Stockholmslinjerna till Nynäshamn i många år och de två senaste somrarna har vi också kört tre linjer genom Småland till Oskarshamn, berättar Carl-Henrik Söderlind.

"Ska drifta dem själva"

Västanhede bedriver verksamhet i hela Mälardalen, Sörmland, Uppland, Västmanland samt Gävleborg. Förutom att man kör upphandlad skol- och servicetrafik har man Partneravtal med en rad olika idrottsförbund. Bland annat Svenska Ishockeyförbundet, innebandyförbundet och friidrottsförbundet.

Nu öppnar man alltså även en depå i Virserum.

– De två första åren har vi haft leverantörer som kört bussarna till Oskarshamn, men tredje året är målsättningen att vi ska drifta dem själva, säger Carl-Henrik Söderlind.

På plats i veckan

Carl-Henrik Söderlind var på plats i Virserum i veckan.

– Jag har träffat nyckelpersoner och hyresavtalet är undertecknat. Det här görs i samarbete med bussbolaget New Group Buss, då de etablerar sig i samma depå. Dettta är för att trygga starten. Har man för lite bussar är det svårt att få fler kunder, har man för många bussar blir man inte långvarig.

Vad tror du om förutsättningarna att lyckas bra i den här delen av landet?

– Jag tror att förutsättningarna är bra eftersom vi är ett företag som satsar långsiktigt och tittar på kvalité och genom det starka samarbete vi har med Destination Gotland, som är en stor aktör, så det är också en bra plattform. Liksom idrottsförbunden som har verksamhet över hela landet. Att vi har avtal med dem är också en kvalitetsstämpel. I Småland har vi även Kosta där Torsten Jansson (grundade och äger New Wave Group, reds anmärkning) byggt en multiarena för att satsa på idrotten, säger Carl-Henrik Söderlind och fortsätter:

– Så det finns bra underlag. Hur det utvecklas beror på hur kunderna kommer till, hur vi levererar och hur bra vi är. Det får växa vart efter, men vi ser ju att det finns ett behov i de här delarna av Småland och kring Virserum med omnejd efter att Hjalmarssons Buss tyvärr gick omkull efter många år. Då blev det ett litet vakuum och det har varit en stor strukturförändring i Småland och de här områdena när det gäller beställningsbussar. Så helt klart tror vi att det finns en marknad.

Har Hjalmarssons Buss konkurs påverkat ert beslut att satsa i just Virserum?

– Ja, helt klart. Den strukturförändring som varit och att det blev ett tomrum efter Hjalmarssons Buss bidrog till vårt beslut.

Ny depå i Virserum

Västanhede tar dock inte över lokalerna som Hjalmarssons Buss huserade i. De är enligt Carl-Henrik Söderlind uppköpta av någon annan.

– Vi flyttar in på Fabriksgatan. Det vi etablerar här är beställningstrafik, så vi kommer inte ner för att köra skoltrafik initialt. Däremot kör vi som sagt väldigt mycket idrott och det tror vi kommer att bli så i Småland också, för idrotten ska ju förflytta sig. Ungdomsidrotten är stor och då behövs det transporter.

Hur många arbetstillfällen skapar den här satsningen i Virserum?

– Vi startar med fem-sex chaufförer och två-tre bussar initialt. Sedan får vi utöka vart efter kunderna strömmar till. Idag har vi ungefär 350 fordon i koncernen och 650 anställda.

Finns chaufförerna redan, så de förflyttas, eller kommer ni söka efter personal lokalt?

– De söker vi efter på plats.

Carl-Henrik Söderlind blir glad av att höra att en bussförarutbildning inom Vuxenutbildningen startade i norra länet så sent som i januari.

– Att få tag i chaufförer är en flaskhals, det är en brist på busschaufförer i hela landet. Det är några kommuner som aktiverat utbildningar, så det är ju kul om de gjort det här. Det är ju också en kanal att få tag i chaufförer.