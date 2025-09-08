Företagen firade 210-årsjubileum i nyrenoverad ladugård i Vimmerby

Förberedelserna för att göra i ordning den gamla ladugården har varit noggranna.

Lasse Nilsson från Hans Nilssons Åkeri i festlokalen ett par dagar innan själva jubileumsfesten. 210 år firade de tre företagen Hans Nilssons Åkeri, Anders Tankservice och Frödinge Tanktransport tillsammans. Foto: Simon Henriksson

En renoverad ladugård mitt i stan. Där firade flera företag nere på kvarteret Batteriet sina jubileum i helgen. Närmare 200 personer dök upp. – Jag och andra har lagt rätt många timmar här, säger Lasse Nilsson, som driver Hans Nilssons Åkeri som fyller 90 i år.

Det var ingen dålig fest som skedde nere på kvarteret Batteriet i helgen. Tre av företagen som ligger där nere fyller nämligen jämnt just i år.

Hans Nilssons Åkeri blir 90 år, Anders Tankservice 60 och lika många år blir Frödinge Tanktransport. Även Tungservice fick vara med på 210-årsfesten.

Under en längre tid har en arbetsgrupp arbetat med den storslagna festen och ladugården på området har gjorts i ordning till en riktig festlokal.

– Det är ju häftigt med jubileum samtidigt för nästan allihop. Tungservice får också vara med. Vi brukar ha en resa varje höst, men i år valde vi att göra något riktigt stort här på hemmaplan, berättar Lasse Nilsson, som är tredje generationen i Hans Nilssons Åkeri.

Det var hans farfar som startade Hans Nilssons Åkeri år 1935. Då var hans pappa ett år.

– Både han och mamma är bjudna på festen. De var med på jubileet för tio år sedan. Nils-Olof från Frödinge Tanktransport kommer också och de nya ägarna, som också är bonnpojkar från Småland, är förstås också med. När vi tog in externa ägare kändes det bra att vi kunde hålla bort ägandet från de här stora investmentbolagen.

Närmare 200 var inbjudna

De här företagen samarbetar på flera olika sätt och det var givet för dem att fira tillsammans.

– Vi är ju huspartners kan man säga och helt beroende av varandra. Vi har haft ett jubileumsmöte varannan måndag i fyra månader. Alla har tyckt att det är svinroligt. Vi har skapat ett showroom där Jonas på Reklamcontact hjälpt oss med historiska bilder, tre till antalet, på varje företag. Det är viktigt att jobba tillsammans för oss. Vi omsätter 250 miljoner tillsammans i huset och det har nästan alltid varit 120-130 personer som jobbat här. Transportnäringen är oerhört stor här i Vimmerby.

Till festen på lördagskvällen var närmare 200 personer inbjudna.

– Alla anställda plus deras respektive. Det här är en bra grej för hela huset. Vi är medelstora företag som omsätter 50-70 miljoner kronor och det är väldigt gott om sådana företag här i Vimmerby. Vi har inte kapacitet i alla delar, men vi hjälps åt och arbetar tillsammans för att lösa saker och ting.

Till en början trodde man inte att festen skulle gå att genomföra.

– Det kommer aldrig funka tänkte jag i början. Det var jobbigt i våras, men det har blivit tvärtom. Nu ser alla verkligen fram emot det här.

Mitt bland alla företag nere på kvarteret Batteriet står en ladugård kvar som vittnar om gamla tider och hur det såg ut innan Västerviksvägen byggdes.

– Kommunen köpte in gården när vägen skulle byggas i början av 70-talet. Innan dess var det ju åkermark här och man hade livdjursauktioner kommer till och med jag ihåg. Det är trevligt att vi har kunnat rädda ladugården.

Lagt ned många timmar

Den har Lasse Nilsson och övriga lagt ned många kronor och många timmar på att göra i ordning också. Det var den som var festlokal vid helgens stora jubileum. Där hade man gjort i ordning bar, dansgolv och så vidare. Tidigare var det jordgolv, men det har man nu åtgärdat och insatserna har varit stora.

– Vi har en foodcourt utanför som serverar mat till alla gästerna. Vi har ordnat toaletter och kommer stänga av, så att det blir ett slutet område. Jag och andra har lagt rätt många timmar här, berättar Lasse Nilsson ett par dagar innan festligheterna.

Tanken är även att man ska kunna använda festlokalen framöver.

– Faller det väl ut kanske vi gör ännu mer. Det kan bli bordtennisbord, biljardbord, lite bar och så kan man ha fredagshänget här sen. Det blir lite relax för området. Ingen har ju en ladugård mitt i stan, så det kan nog bli fest här fler gånger längre fram.

Under lördagens festligheter hade man cruising, invigningsceremoni och Lifvens som uppträdde. Även Cover Funkers fanns på plats för att uppträda.

– Är det någon gång mjölkbilen har hittat hem så är det väl här, skrattar Lasse Nilsson.

Själva jubileumsaftonen i lördags blev också en succé.

– Allt blev kanon förutom att jag höll ett för långt tal, säger Lasse och skrattar.

Här under kan du se två klipp från helgen.