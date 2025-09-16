Vimmerbyföretagets succéprodukt växer – tecknat stort avtal

Ida Trawtschenko är produktionsansvarig för HR-appen som nu kommer växa ytterligare. Foto: Pressbild

Roxx produkt HR-appen har blivit en stor succé och har cirka 60 000 användare här och nu. Fler kommer det bli när Roxx nu tecknat avtal med sex stora branschorganisationer.

HR-appen samlar många HR-relaterade funktioner och internkommunikation för företag och andra organisationer. Sedan Roxx lanserade satsningen 2021 har appen vuxit och har nu cirka 60 000 användare.

Fler kommer det bli framöver sedan Roxx skrivit avtal med följande sex intresseorganisationer:

Byggföretagen

Måleriföretagen

Trä och möbelföretagen

Isoleringsfirmornas förening

Scandinavian Petroleum

Teknikföretagen

"En riktig lagseger"

Ida Trawtschenko är produktionsansvarig för HR-appen.

– Det är ett tydligt kvitto på att HR-appen fungerar oavsett bransch och löser internkommunikationen där den gör allra störst nytta.

Avtalet innebär att HR-appen blir en medlemsförmån för alla de företag som är knutna till branschorganisationerna.

– Det här är en riktig lagseger. Vårt team har byggt ett fantastiskt verktyg som håller för kommunikation i skarpt läge, oavsett om du tillbringar dagarna på ett bygge, ute på vägarna eller inne på kontoret. Med HR-appen skapas en trygghet i organisationen eftersom rätt information alltid når ut till berörda medarbetare i rätt tid, säger Fredrik Thalin, projektledare för HR-appen.

"Växla upp allt en nivå till"

Roxx tror att avtalet kommer vara till hjälp för att utveckla produkten ytterligare.

– Under fyra år har vi testat, skruvat och förbättrat HR-appen tillsammans med över 600 företag. Nu är vi och våra 60 000 användare redo att växla upp allt en nivå till, säger Pontus D. Schiöld, vd för Roxx Webb som utvecklar HR-appen.