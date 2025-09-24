HÄR HAMNAR DIN KOMMUN I STORA FÖRETAGSRANKINGEN

Västerviks kommun hamnar på bronsplats i länet när Svenskt Näringsliv sammanställt sin stora ranking över företagsklimatet. Foto: MostPhotos

På onsdagsmorgonen presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga och uppmärksammade ranking kring företagsklimatet i landet. Bäst i länet blev Borgholm och Vimmerby, Västervik, Hultsfred och Kalmar tog alla placeringar i 2025 års mätning.

Rankingen bygger på enkätsvaren som blev offentliga redan i våras, men själva resultaten släpps först på hösten.

Under onsdagen var det dags och många nervösa kommunrepresentanter satt nog och bet på sina naglar i samband med att rankingsläppet kom. Svenskt Näringslivs stora ranking av företagsklimatet i landet visade att Borgholm är ny etta i Kalmar län.

Borgholm placerar sig på plats 79 i hela Sverige och det är en stor utveckling sett till en tioårsperiod. 2015 var Borgholm i det absoluta bottenskiktet med plats 280. Sämst i hela länet är Emmaboda som placerar sig om just 280:e kommun i hela landet. Det är ett tapp med 19 platser och innebär att Högsby kommun lämnar över jumboplatsen.

I andra änden finns Mörbylånga, som är årets "superklättrare". Ölandskommunen har den största förbättringen och tar 72 placeringar och hamnar på plats 181.

Så gick det för våra kommuner

Mönsterås, som toppat i många är tvåa, och Västerviks kommun blir trea i länet. Västervik tar 15 placeringar och är på plats 130 i rankingen. Kalmar kommun hamnar på Sven Nylander-plats och är tre placeringar bakom Västervik nationellt sett. Det är en förbättring med 20 placeringar.

Hultsfreds kommun tar fem steg uppåt och placerar sig kommun 175. Vimmerby är hack i häl på sin granne och på plats 179 i landet. Det är en förbättring med 31 placeringar.

Vår tidning deltog på morgonens pressträff och kommentarer och mer ingående siffror kring rankingen kommer senare i dag.