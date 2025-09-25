Han är ny produktionschef på Vimmerbyföretaget – som fortsätter bygga ut

Jens Carlsson till höger är vd för Smlnd Hem som fortsätter att ta stora kliv här i Vimmerby. Foto: Arkivbild

Vimmerbyföretaget Smlnd Hem har haft en stark utveckling sedan starten 2024. Nu har man anställt en ny produktionschef och fabriken fortsätter också att växa. – Det är jättespännande och roligt att vi lyckats skapa ett sådant här bolag under marknaden som varit, säger vd:n Jens Carlsson.

Trots ett svårt konjunkturläge och en utmanande marknad har Smlnd Hem stadigt vuxit i Vimmerby sedan starten i början av förra året. I våras var företaget 16 anställda, men redan nu är man uppe i 24 som arbetar i produktionen.

– Det är askul att vi på så kort tid har lyckats få till det här. Just nu har vi 24 igång i ren produktionskraft och allt som allt närmar vi oss 30, berättar vd Jens Carlsson.

Av dessa är tolv anställda i bolaget och resterande del är inhyrda från ett systerföretag.

– Tanken under 2026 är att vi ska vara 30 anställda i bolaget inklusive tjänstemannasidan. Det vore en dubblering från antalet vi har nu ungefär.

Ny produktionschef anställd

En annan stor nyheter rörande Smlnd Hem är att man tagit ett nytt stort steg. Detta genom att anställa en ny produktionschef i form av Sebasthian Delholt, 34, från Vetlanda.

– Det är ett steg till i vår satsning och nästa steg för att skapa en helt fungerande organisation. Nu får vi någon på plats som har det yttersta ansvaret för personal, produktion och leveranser. Det blir ett helhetansvar för Sebastian. Produktionen ingår i det här, men man kan lika gärna säga att han är fabrikschef.

Det här kommer också underlätta för Jens Carlsson och förhoppningsvis minska hans egen arbetsbörda.

– Jag får avlastning och då framför allt på det dagliga, administrativa arbetet. Jag behöver inte ha alla kepsar på mig och kan arbeta mer med strategiarbetet framåt. Jag kommer från det dagliga bruset och det blir en nyckel för mig.

Hur ser du på att det blir Sebasthian Delholt?

– Vi har jobbat ihop tidigare och han kommer från en liknande roll på en annan trähustillverkare. Det känns väldigt bra. Sebasthian är en engagerad, ung kille som vill framåt.

Bygger ut ordentligt

Dessutom fortsätter Smlnd Hem också att växa rent lokalmässigt.

– Vi ökar på med drygt en tredjedel totalt sett. Egentligen kan man säga att vi dubblar upp, men vi har redan gjort det i omgångar. Den sista delen är nog en tredjedel till och det innebär att vi 2026 dubblar upp kapaciteten.

Hur stor blir kapaciteten då?

– Vi kommer kunna leverera mellan 150 och 200 enheter. Vi räknar med att omsätta cirka 50 miljoner kronor under 2025 och 2026 kommer vi nästintill kunna dubbla upp det en gång till och hamna på 100 miljoner kronor. Det steget är rätt stort att ta, men kapaciteten gör det möjligt om vi gör rätt affärer och så vidare.

Efter det här kommer företaget ha över 2 000 kvadratmeter produktionsyta.

– Det känns jätteroligt och det som framför allt är roligt är att vi lyckats öka och skapa ett bolag under den marknad som varit. Nu ser vi tecken på att det börjar släppa lite och vi har flera projekt som går igång. Vi har nästintill fullbelagt i fabriken fram till början av 2026 och nu skapar vi mer ytor. Det gör att vi även kan ta in något mindre framöver.

Kan det bli ännu fler anställda framöver?

– Vi ska nog ligga på den här nivån ungefär. Det jag skulle vilja är att ersätta vår inhyrda personal med anställda och det är planen för 2026. Det är väldigt kul att det här händer. Vimmerby visar sig verkligen på kartan. Vimmerbyhus tuffar också på med mycket produktion och likaså fönsterföretagen. På hela Industrigatan är det positivt nu och vi går lite mot strömmen här i Vimmerby. Det har nog med entreprenörsandan att göra tror jag.