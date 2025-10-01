Företag växlar upp – flyttar till dubbelt så stor lokal i Hultsfred

"När vi fick förslaget och fick smälta det lite, föll det sig ändå lite naturligt", säger Lisa Danielsson om bytet till ny lokal. Foto: Lotta Madestam

LF Fastighetsförmedling växlar upp och satsar på större lokal i Hultsfred. – Det är en långsiktig satsning, som kanske kom lite tidigare än vad vi hade räknat med, säger Lisa Danielsson, fastighetsmäklare och franchisetagare.

Lokalen bredvid Apoteket har stått tom i många år, sedan frisörsalongen Intermezzo flyttade där ifrån. Nu renoveras den för att passa en helt ny verksamhet. Inom kort flyttar LF Fastighetsförmedling sitt Hultsfredskontor till den betydligt större lokalen.

– Förhoppningsvis flyttar vi i början av november, om allt går enligt plan, säger Lisa Danielsson.

”Måste våga köra ibland”

Det betyder att mäklarfirman växlar upp i Hultsfred genom att satsa på en dubbelt så stor lokal, jämfört med den man hyr idag utmed gågatan.

– Det är en långsiktig satsning, som kanske kom lite tidigare än vad vi hade räknat med. Men jag kände också att man måste våga köra ibland, säger Lisa Danielsson.

Vad tror du att det här kommer att betyda för verksamheten i Hultsfred?

– Jag tror inte att det kommer att bli någon jätteskillnad, men vi hoppas ju ändå att det ska vara ett attraktivt kontor att besöka och det är en trevlig miljö för oss anställda. Vi får lite bättre förutsättningar med fler arbetsrum, så vi kan jobba mer ostört och förhoppningsvis vara mer tillgängliga på Hultsfredsmarknaden även på plats, säger Lisa Danielsson.

Annons:

Förfrågan väckte en tanke

Idag är man tre anställda mäklare och en assistent som delar sin tid mellan Hultsfred och Vimmerby.

En större lokal har egentligen inte eftersökts, men när fastighetsägaren Famera Fastigheter frågade om det fanns ett intresse, väckte det en tanke som blivit till verklighet.

– Behovet har egentligen inte funnits innan, utan jag har bara varit glad att vi har haft en träffpunkt i Hultsfred också. Men nu har vi blivit några fler, så fler jobbar på kontoret, så vi behöver lite mer avskildhet och då går det åt mer yta. Så när vi fick förslaget och fick smälta det lite, föll det sig ändå lite naturligt, säger Lisa Danielsson.

Rotation av hyresgäster

Famera Fastigheter jobbar med att bli av med sina vakanser i centrumhuset. Redan tidigare har Joakim Hulth sagt att man stod inför en rotation av hyresgäster i fastigheten.

– Detta är en del i den rotationen. Nettot blir positivt för vår del, eftersom hyresgästen byter till en större lokal.

Hur ser det ut framåt, är det något mer klart redan nu?

– Inte just nu, utan nu jobbar vi med den här etableringen och anpassar lokalerna efter deras verksamhet. Sedan får vi fortsätta jobba med de andra lokalerna framåt.

Enligt Joakim Hulth för man diskussioner kring Family House tidigare lokal med en annan aktör. Även den tomma lokalen i Gallerian, där det var frisörsalong tidigare, har han stora förhoppningar att få uthyrd.

– Vi för diskussioner med en annan lokal entreprenör om vi kan finna en spännande lösning där. Det är en utifrån, så det ingår inte i rotationen. Det finns väldigt många duktiga entreprenörer där uppe, som har många goda tankar och idéer. Vi har krokat arm med dem och försöker få till något bra, så jag har goda förhoppningar att vi ska få till lösningar för alla våra vakanser.