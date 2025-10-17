Finns intresse för hotellet – oroar på byn att Eon stängt av elen

Jan-Olof Svensson märker att det finns en oro i Virserum, att det ska få negativa följder att Eon stängt av strömmen i hotellet. Foto: Privat

Det finns ett intresse av att ta över och driva Hotell Dacke i Virserum vidare efter konkursen, det bekräftar konkursförvaltaren Bill Kronqvist. Samtidigt sprider sig en oro för att hotellet ska ta skada, då Eon stängt av strömmen.

Tidigare i veckan försattes bolaget Jorma Hotell i Virserum AB i konkurs. Till konkursförvaltare utsågs Bill Kronqvist, som använt dagarna sedan i onsdags till att försöka informera sig i ärendet.

– Det är ganska svårt. Jag har inte kommit in i hotellet än, det hoppas jag göra på tisdag. Jag ska försöka få ordning på allt i nästa vecka. Det är lite svårt att få tydlig information, det är ingen som egentligen vet någonting efter hans bortgång, säger Kronqvist.

Vad är det som komplicerar det hela?

– Det är en lite speciell situation, eftersom det inte är samma ägare till själva rörelsen och inventarierna, som det är till fastigheten. Bolaget ägde inventarierna och har drivit hotellverksamheten, medan han har ägt själva fastigheten själv.

”Folk står inte i kö”

Bill Kronqvists ambition är att försöka sälja till någon som vill driva det vidare. Samtidigt måste han komma överens med dödsboet som äger fastigheten.

Finns det någon som har visat intresse?

– Ja, det har kommit in något intresse, så det är inte omöjligt. Det är inte så att folk står på kö, men det kommer säkert upp någonting, bara vi får ihop det i och med att det finns lite olika intressen.

Oron sprider sig på byn

På orten börjar det sprida sig en oro för att hotellet ska ta skada. Eon har stängt av strömmen, och den kallare tiden kommer allt närmare.

– Det hörs oroligheter på byn. Det fryser ju sönder alltihop om det blir kallt. Tar hotellet skada försvårar det en försäljning. Då är det nästan ute med en försäljning, säger Jan-Olof ”Jos” Svensson, eldsjäl och tidigare egenföretagare, som alltid vill Virserums bästa.

Han värnar ortens hotell i synnerhet.

– Idag går det att driva hotellet. Kommunen lade en miljon kronor på att byta värmesystem, från olja till bergvärme och turismen har ökat i vårt område, så sommartid var det fullt uthyrt. Däremot är det lite svårare att hålla med ”dagens” kanske.

Vad säger folk i Virserum efter konkursen?

– Klart det finns ett intresse av att orten får behålla sitt hotell, sedan kan det vara tufft på en mindre ort. Men det är många små orter som har ett hotell, som faktiskt fungerar att driva.

Bekräftar att elen stängts av

Björn Persson, regionchef på Eon, bekräftar att elen stängts av.

– Ja, det stämmer att fastigheten har bortkopplad el sedan två månader tillbaka ungefär. Räkningarna har inte betalats, så vi har agerat sedvanligt, som vi alltid gör när vi inte får betalt för de skulder företaget har. Det är allt ifrån påminnelse och information som föregått detta, säger han.