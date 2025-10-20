Upptäckte hål på marknaden – nu driver Maria framgångsrika klädmärket

Maria Paulsson Rönnbäck växte upp i Västervik. Under gymnasietiden drev hon UF-företag - något som fick henne att vilja satsa på entreprenörskap. Idag driver hon framgångsrika outdormärket Astrid Wild tillsammans med Jemina Pomoell, t.h. Foto: Pressbilder

Att det var företagande och entreprenörskap som Maria Paulsson Rönnbäck skulle arbeta med kom hon fram till redan under gymnasietiden i Västervik. Inför en resa flera år senare letade Maria bekväma och snygga friluftskläder – och insåg att just outdoorkläder designade för kvinnliga former inte gick att hitta på marknaden. Tillsammans med kollegan Jemina startade hon för sex år sedan företaget Astrid Wild, och gör nu succé med sina friluftskläder som hyllas av kvinnor världen över.

Maria Paulsson Rönnbäck växte upp i Västervik och blev tidigt intresserad av företagande och entreprenörskap. Under gymnasietiden provade hon på att driva UF-företag tillsammans med några klasskamrater.

– Jag gick samhällsprogrammet med inriktning ekonomi på gymnasiet, och det var där jag startade mitt första företag. Ett UF-företag där vi tog fram ett presentpapper med Västerviksmotiv. Det var verkligen då jag fick upp ögonen för företagande. Jag tyckte det var så kul, och det tände något, berättar Maria.

Företaget gick bra, och Maria fick blodad tand. Efter gymnasiet läste hon på Handelshögskolan och arbetade sedan några år med olika nystartade företag. Det skulle dock dröja några år innan Maria fick idén som skulle komma att mynna ut i det egna företaget.

Som barn var Maria och hennes familj mycket ute i naturen, berättar hon.

– Mina föräldrar var riktiga friluftsmänniskor. Vi var ute jättemycket i naturen, och jag red under hela barndomen. Efter att jag flyttat hemifrån tappade jag det där lite grann.

Kunde inte hitta bra kläder för kvinnor

Under en period bodde Maria på Sri Lanka och surfade. Där och då hittade hon tillbaka till utomhuslivet, och kände hur bra hon mådde av att leva ett aktivt liv i naturen. Väl hemma i Sverige igen började hon planera för en vandringsresa.

– Men jag hade inte några friluftskläder och började kolla lite på vad som fanns att köpa. Jag blev jätteförvånad över att utbudet var så dåligt. Jag letade efter outdoorbyxor med hög midja och tyckte det var så konstigt att det verkligen inte fanns några. Det är så självklart för mig att det är en feature som många kvinnor älskar.

Det blev startskottet för Astrid Wild. Efter utlandsvistelsen hade Maria inte något jobb, och var sugen på att starta något eget.

– Jag ville starta ett friluftsmärke för kvinnor, men hade ingen erfarenhet och ville inte göra det själv. Efter ett tag hittade jag ett entreprenörsprogram som jag ville gå, och där träffade jag Jemina Pomoell. Vi såg samma behov, och sju dagar efter att programmet startat och vi träffades bestämde vi oss för att göra det här tillsammans.

Duon började med en grundlig undersökning av marknaden samtidigt som de intervjuade mängder av kvinnor för att förstå vad de efterfrågar. De insåg snabbt att det fanns ett stort behov på marknaden.

– Vi såg jättetydligt att bland de stora märkena så görs det färre produkter för kvinnor än för män, och att de produkter som görs för kvinnor generellt är sämre med färre fickor och funktioner. När vi såg det så tydligt tänkte vi att fler måste ha sett det här behovet och blev jättestressade över att någon skulle hinna före oss. Men det gjorde det inte och vi är fortfarande ganska ensamma på marknaden.

Gynnades av pandemin

De tre första produkterna som Astrid Wild släppte gjorde succé, och idag har sortimentet utökats till omkring tjugo ordinarie produkter. Att erbjuda bekväma och estetiskt tilltalande plagg för kvinnor, i bra material och med ett stort storleksspann har blivit företagets nisch.

– Man ska ju ha lite tur och tajming när man startar bolag, och vi lanserade fyra månader innan covid bröt ut. Under pandemin hände två saker som var positiva för oss – fler hittade ut i skogen eftersom det var något man fick göra, och många började shoppa online. Så vi hade jättebra timing. Det gick bra för många outdoorbolag under den här tiden, berättar Maria.

Idag är de fyra personer som arbetar i företaget, och en första fysisk butik har just öppnat i Stockholm. Tidigare har all försäljning skett online. Ungefär 60 procent av företagets 2500 kunder kommer från Sverige, medan resten är från utlandet. 2024 omsatte bolaget drygt 16 miljoner kronor, vilket ser ut att slås med råge i år då en femtioprocentig ökning kunde ses under det första halvåret.

Vilka har varit de största utmaningarna när ni startat upp företaget?

– Det är alltid svårt att hitta ut till kunder som ett nytt varumärke som ingen känner till. Annars handlar det mycket om att hantera sina egna förväntningar och den personliga utvecklingsresan när man startar bolag. Så jag tror verkligen det handlar mycket om att jobba med sig själv och sina egna förväntningar. Och se till att njuta av resan. Det är resan med byggandet och skapandet som är fantastisk!

Att få ta del av hur kläderna påverkat kvinnor runt om i världen är det absolut roligaste med företagandet, menar Maria.

– Det är feedbacken. Det var till exempel nyligen en kvinna i USA som sa att hon inte trott att hon var en ”outdoor-person” eftersom hon inte kunde hitta kläder som passade. Nu hade hon hittat våra kläder, och tyckte det var helt fantastiskt att vara utomhus. Det är fantastiskt roligt att få ta del av sådan feedback.

Det blir inte lika många besök till Västervik sedan Marias föräldrar flyttade därifrån. Däremot är hon ofta i trakten, då familjen har sommarstuga i närheten av Misterhult.

– Vi är alltid där på somrarna och då känner jag mig väldigt tillfreds med livet. Jag känner mig så tacksam över att mina föräldrar flyttade till ett så vackert ställe som Västervik så jag fick växa upp där. Det var en bra plats att växa upp på!