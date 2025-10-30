ÄVEN DÖDSBOET FÖRSATT I KONKURS – "KOMMER UNDERLÄTTA"

Efter att bolaget Jormas Hotell i Virserum AB gått i konkurs i oktober försattes även dödsboet i konkurs under torsdagen. Foto: Lotta Madestam

Under torsdagen fattade Kalmar Tingsrätt beslut om att försätta även dödsboet efter Jorma Isomettä i konkurs. – Det hoppas jag ska underlätta att komma framåt, säger advokat Bill Kronqvist.

Han utsågs till konkursförvaltare sedan bolaget Jormas Hotell i Virserum AB gått i konkurs den 14 oktober. Den konkursen omfattar själva verksamheten, däremot inte fastigheten eftersom Jorma Isomettä ägde den separat.

Bakgrunden är att hotellets ägare Jorma Isomettä plötsligt avled i juni. Det bedrevs ingen verksamhet på hela långa sommaren, då turister vanligtvis var flitiga gäster på hotellet.

Ytterligare en konkurs

Nu har alltså en andra konkurs registrerats.

– Idag har tingsrätten fattat beslut om konkurs för dödsboet efter ägaren Jorma, säger Bill Kronqvist.

Till konkursförvaltare har utsetts Helena Karlsson på Advokatfirman Kronan.

– Jag har fortfarande inte kommit in i fastigheten. Jag får prata med henne i nästa vecka när hon satt sig in i det, så jag vet hur hon ställer sig till det hela, och vi måste prata med banken också.

Annons:

Speciell situation

Bill Kronqvist har tidigare sagt att det försvårat och är en speciell situation eftersom det inte är samma ägare till själva rörelsen och inventarierna, som det är till fastigheten.

Underlättar det här på något sätt?

– Ja, jag tror det kommer underlätta själva arbetet, att jag nu har en konkursförvaltare att prata med istället för ett splittrat dödsbo, säger Bill Kronqvist.

”Lättare att komma framåt”

Han understryker att det är en gränsdragning mellan vad som tillhört hotellbolaget och vad som tillhört Jorma personligen, det vill säga dödsboet numera.

– Det är ju lite beroende av varandra. De som hört av sig och varit intresserade av att driva vidare hotell och restaurang har velat köpa fastigheten, och där har jag inte kunnat ta ett helhetsgrepp. Nu ägs fastigheten av ett annat konkursbo, då kanske det blir lättare att komma framåt.