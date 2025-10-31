Vimmerby får nytt företag i restaurangbranschen

Hem Liga AB startades 30 oktober 2025. Företaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning:

"Verksamheten skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, utföra konsulttjänster inom restaurangbranschen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet."

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 30 oktober och har sitt säte i Vimmerby.

Företaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Styrelseledamot är Henrik Hemmingsson, 33 år.

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.