Investerare står bakom revolutionerande produkt – "Kan sälja hur mycket som helst"

Mia med hästen Lizah Divine, och en bild som visar hur hovskon sitter på. "Jag ville inte ha spik, inte behöva spänna fast den och inte limma, utan den skulle bara vara att klicka på." Foton: Tim Berndtsson/privat

"Jag sålde av allt jag ägde och har gjort av med varenda krona för min vision att skapa en sömlös 3D-printad hovsko i plast", säger Mia Guldhov. Foto: Tim Berndtsson

Mia Guldhov, eller Mirja Bengtsson som hon hette under uppväxten i Södra Vi, har jobbat med att skapa en sömlös 3D-printad hovsko i plast med ambitionen att få ut den på världsmarknaden. Foto: Privat

Att hon tvingades ta bort sin älskade häst Lizette blev avgörande. Idag har Mia Guldhov, ursprungligen från Södra Vi, flera stora investerare bakom sig i kampen för att få ut en revolutionerande produkt på marknaden. – Jag vill inte att fler hästägare ska behöva uppleva det jag tvingades göra, säger hon.

Förlusten av det svenska halvblodet Lizette skapade en kämparanda och beslutsamhet hos Mia Guldhov som drivit henne i tio år. Det är ingen överdrift att säga att det kostat henne blod, svett och tårar. Och en ruskig massa pengar.

– Jag sålde av allt jag ägde och har gjort av med varenda krona för min vision att skapa en sömlös 3D-printad hovsko i plast, säger Mia Guldhov som hette Mirja Bengtsson under uppväxten i Södra Vi.

Hur har dina tankar gått?

– Jag utgick ifrån det jag inte ville ha. Jag ville inte ha spik, inte behöva spänna fast den och inte limma, utan den skulle bara vara att klicka på. Vanliga hästskor är i standardstorlekar, det gör att de inte passar lika bra. Här är de anpassade efter hästen, så de passar perfekt och är minst tre gånger så lätt som en traditionell sko.

Tanken är att ägaren filmar av hoven, en app i telefonen beräknar skornas storlek och skickar beställningen till en 3D-skrivare. Just nu finns den hos Additivt Teknikcenter i Hultsfred.

Svårare att lösa än hon trodde

Mia tvingades avliva Lizette till följd av hovproblem.

– Jag blev kär i henne och köpte henne direkt. Jag köpte henne halt, tittade inte på hovarna, utan red och var glad tills det tog stopp. Hon hade fått strålbenshälta.

Med Lizette ständigt närvarande i tankarna och genom det egna företaget Guldhov EquiTech AB har Mia jobbat fram en prototyp med siktet att få ut den på marknaden.

– Jag är ingenjör i bakgrunden och har utbildat i hovar i 20 år, så jag tänkte ”jag får göra en sko, hur svårt kan det vara att lösa det problemet”. Det visade sig dock inte så lätt, utan jag har lärt mig om anatomi och hovfunktion, pluggat på SLU, pratat med veterinärer världen över och gjort studier på vildhästar i Australien. Allt i syfte att försöka lära mig allt jag kunde, säger Mia som har fem araber idag och bor på en hästgård i Växjö.

Investerat en miljon kronor

Innerst inne har hon aldrig tvivlat – och nu är förutsättningarna bättre än någonsin tack vare två stora investerar som gått in med en halv miljon kronor var i projektet.

– Både Kick Capital och Almia Invest står bakom, så nu har jag både tid, möjlighet och lite pengar till att få fram den här produkten, säger Mia som granskats från topp till tå, precis som hennes kreditupplysning, och hon har pitchat idén upprepade gånger.

– Helt plötsligt är det mer intressant för andra investerare, eftersom den grundläggande granskningen är gjord. Man vet att det står rätt till med företaget. Har man väl klarat den tröskeln är det lite mer nedförsbacke.

– Nu har jag samtidigt kraven på mig, helt plötsligt går det inte bara att laborera, utan jag måste svara upp till vad jag ska göra med pengarna och vad det ska leda till, tillägger hon.

Vad gav beskedet från investerarna för känslor?

– Det är jättekul. Det är en ära att få en check på att någon tror på det. Nu kan jag fortsätta. Jag hade ju lagt alla pengar på produkten, för om jag inte tror på den kommer ingen annan heller att göra det. Nu hade jag kommit dit att jag gjort allting själv som jag kunde, man måste vara ett team som kan stötta och lyfta. Nu ska den lanseras, punkt slut!

Hur långt bort skulle du säga att det är tills produkten finns på marknaden?

– Det är en jättebra fråga. Vi har ganska bra koll på affärsmodellen, och vi har en väl utarbetad plan och strategi i kristallklart mål. Sedan är tiden beroende på om vi får in fler investerare. Får vi jobba som vi tänkt oss, så är vi nog klara att lansera nästa år. Det måste vi vara.

Hur revolutionerande skulle du säga att skon är?

– Det är världsligt. Behovet är enormt, potentialen enorm. Vi har fått patent i både Europa och USA i år. Så även den biten är klar, det är inte att förringa.

”Ge hit produkten”

Mia Guldhov vet att hästägare världen över är otåliga.

– De är galna! ”Ge hit produkten”, säger hon och skrattar. Ofta är det svårt att sälja när man har produkten klar, jag kan tvärt om sälja hur mycket som helst.

Det har ju tagit sin tid, men så är hon också på väg att bryta en tusenårig tradition.

– Det är inte enkelt. Då hade man löst den här utmaningen för länge sedan. Då hade jag heller inte fått patent, konstaterar hon.

Vad händer nu närmast?

– Våra hästar har varit försökskandidater, så vi har provat ut skon på dem. Vi har tagit ut ett team om 20 andra hästar som ingår i teamet, de blir jätteviktiga för första steget. Vi har skannat hovarna, så det vi gör nu är att prova ut materialval. I dagarna ska vi börja printa på dem, då får vi snabbt tillbaka feedback. Nästa steg är att göra tusen stycken, det är våra ”testbäddar”.

Vad drömmer du om nu?

– Jag behöver inte drömma. Jag lever i min dröm, det här är min resa. Jag har ett kristallklart mål, skon ska ut i Europa och USA. Det är en produkt som vem som helst i världen kan använda, det är en världsprodukt, säger Mia Guldhov och tillägger:

– När den kommer ut och investerare kommer in i företaget är det lagom att jag tar pension. Då ska jag sitta här under min korkek, bokstavligt talat, och bara vara nöjd. Fast jag tror inte på det själv, att jag ska sitta still, säger hon och skrattar.