Hoppas hitta köpare av fastigheten – "Finns intressenter sedan tidigare"

I förra veckan gick även dödsboet efter Jorma Isomettä i konkurs. Enligt handlingar från tingsrätten uppgår skulderna till strax över 100 000 kronor. Fastigheten för Hotell Dacke har ägts av Isomettä privat. – Vi ska avveckla hans tillgångar, fastigheten är en av dem, säger advokat Nelly Rasmussen Sjöstedt, som kan berätta att elen sattes igång under tisdagen.

I onsdags skickade boutredningsman Bengt Wahlström på Advokatfirman Glimstedt i Kalmar in en ansökan om konkurs av Jorma Isomettäs dödsbo, som ägt själva fastigheten.

Enligt ansökan har dödsbodelägarna klargjort att de inte har möjlighet att täcka skulderna, och banken att den inte kan låna ut mer till dödsboet. Skulderna uppges till strax över 100 000 kronor där en stor del handlar om elförbrukningen för hotellet.

”Detta medför att dödsboet är på obestånd då det inte kan betala sina skulder och skulderna alltjämt kommer att öka. Denna oförmåga är inte tillfällig”, uppger Bengt Wahlström.

Den tillgång som eventuellt har ett värde är enligt Wahlström den belånade fastigheten, Klubban 4 i Virserum.

Avvecklar alla tillgångar

Nelly Rasmussen Sjöstedt, som hjälper sin kollega och konkursförvaltare Helena Karlsson, är fåordig kring konkursen.

– Jag kan inte berätta så mycket i detta skede, det är lite saker vi behöver reda ut. Men vi avvecklar ju alla tillgångar och fastigheten är en av dem. Så på sikt kommer vi lägga ut den till försäljning, men jag har inget besked om hur, var eller när än, säger hon och fortsätter:

– Vi måste även reda ut vad som tillhör dödsboet och vad som tillhör bolaget. Vi har inte fått så mycket information än, så det är oklart för oss i dagsläget vad som tillhör vad, vad det gäller lösöre och sådant.

Har ni varit på plats på hotellet?

– Ja, vi har varit på plats idag (läs tisdagen, reds anmärkning) för att säkerställa att elen är igång i fastigheten nu när det börjar bli kyligare ute.

Just att Eon stängt av elen är en av de saker som oroat på bygden.

– Det hörs oroligheter på byn. Det fryser ju sönder alltihop om det blir kallt. Tar hotellet skada försvårar det en försäljning. Då är det nästan ute med en försäljning, sa Jan-Olof ”Jos” Svensson, till vår tidning för ett par veckor sedan.

Har ni hört ifrån intressenter som vill köpa fastigheten?

– Det är inget jag kan svara på i dagsläget, säger Nelly Rasmussen Sjöstedt.

Vad tror du om förutsättningarna att sälja fastigheten?

– Vi hoppas så klart på att det ska finnas förutsättningar att sälja fastigheten. Vad vi har hört hittills finns det ändå lite intressenter sedan tidigare, så vi kommer ta upp de trådarna och se, om det fortfarande är något som är aktuellt.

”Kommer beröras av varandras intresse”

Bill Kronqvist utsågs till konkursförvaltare när själva bolaget Jormas Hotell i Virserum AB försattes i konkurs. Han sa då att det försvårat och är en speciell situation eftersom det inte är samma ägare till själva rörelsen och inventarierna, som det är till fastigheten.

– Jag tror det kommer underlätta själva arbetet, att jag nu har en konkursförvaltare att prata med istället för ett splittrat dödsbo, sa han i förra veckan.

Har ni haft kontakt med Bill Kronqvist?

– Ja, vi har haft kontakt, säger Nelly Rasmussen Sjöstedt. Vi kommer beröras av varandras intressen, så vi kommer ha kontakt under tidens gång, så får vi se i vilken omfattning det blir.