Nystartat konsultföretag i Vimmerby

Papillen AB startades 10 november 2025. Företaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning:

"Bolagets verksamhet är att utföra konsulttjänster inom optik, handel och administration samt bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet."

Bolaget, som registrerades hos Bolagsverket den 10 november, har sitt säte i Vimmerby.

Bolagets aktiekapital är 25 000 kronor.

Företrädare är Marie Edvardsson, 58 år, som är styrelseledamot.

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.