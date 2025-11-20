Malin vågade satsa – nu firar hennes butik tio år

Alla besökare bjuds på kaffe och bakelse under torsdag, fredag och lördag.

Hemtex hade varit borta från Vimmerby i några år. För tio år sedan, den 19 november, öppnade textiljätten igen genom franchisetagaren Malin Lindström. – Det var full rulle. Jag minns precis den dagen, säger hon tio år senare.

I cirka fyra år var Hemtex borta från Vimmerby. Men den 19 november 2015 slog Malin Lindström upp dörrarna till den nyöppnade heminredningsaffären på Storgatan.

– Det är mest pirrigt. Jag har gått och väntat på den här dagen och längtat efter det, sa hon till vår tidning då.

Nu har det gått tio år och Hemtex är kvar i Vimmerby. Under dagarna tre – torsdag, fredag och lördag – firas tioårsjubileumet i butiken. Det firas med 50 procent i hela butiken och kaffe och bakelse till kunderna.

– De här tio åren har gått jättefort. Jag har aldrig en tråkig dag och trivs verkligen på jobbet. Det är tufft också. Det är mycket jobb och man är orolig emellanåt.

Minns öppningsdagen

Malin Lindström minns den där speciella öppningsdagen för tio år sedan.

– Ja, jag minns precis. Det var full rulle hela dagen och fullt ös.

Att öppna något eget hade hon tänkt på länge.

– Jag är uppvuxen inom handeln med pappa, min bror och andra. Jag höll på med kontors- och ekonomijobb, men kände att jag ville ha något eget någon gång.

Hon började utforska vad hon kunde öppna och ringde Hemtex.

– Det var bara ett tillfälle där jag kände att det var dags. Jag rekade lite och så gick det jättefort. Jag gillar inredning och började med Hemtex och då blev det så.

Annons:

"Vill ha en levande handelsstad"

Att Hemtex hade varit saknat i Vimmerby märkte hon snabbt.

– Ja, det märktes direkt. Det var också många som sa att man hade saknat det.

Efter fem år kom pandemin – som Malin Lindström tyckte var positiv för handeln i stan.

– Folket stannade kvar här och handlade då. Nu är det tufft. Vi har e-handeln och folk som åker till Ullared. Vi vill gärna ha kvar dem här. Det finns många bra butiker i stan och det har blivit mycket svårare sedan 2015. Det har blivit ännu mer att fajtas med.

Utbudet har också smalnat av sedan hon själv öppnade sin butik. Flera butiker har lagt ned och försvunnit.

– Det är tråkigt. Jag tror att många med mig vill ha en levande handelsstad med många bra butiker. Jag hoppas att fler vågar etablera sig i Vimmerby. Det påverkar hela staden och det jag önskar är att fler handlar i våra fina butiker. Var och en får nog gå till oss själva, för det finns verkligen mycket att handla i den här stan.

"Rolig tid att jobba"

Malin Lindström har en anställd i butiken plus några som jobbar på timmar. Nu väntar julhandeln och den är helt avgörande.

– Det är de viktigaste månaderna på hela året. Man ser verkligen fram emot det. Det är en väldigt rolig tid att jobba.

Är du kvar här om tio år?

– Det hoppas jag, men man vet aldrig. Det är alltid roligt att utveckla något och det beror också på utvecklingen. Hur det går helt enkelt.