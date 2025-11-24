Släktingarnas behov födde tankar på företag – nu vill 22-årige Alexander hjälpa äldre

Han hade redan fått hjälpa sin mormor och farfar flera gånger. Idén om att starta en verksamhet växte fram och nu har 22-årige Alexander Esping startat företaget Teknikklok. – Det är ofta här de äldre hamnar i kläm, säger han.

Alexander Esping är duktig på teknik. Så pass duktig att han ofta fick hjälpa släkt och vänner med både teknikstrul och installationer.

Han såg då hur mycket trygghet det kan ge någon att få tydlig och personlig hjälp.

Det här fick 22-årige Alexander Esping från Djursdala att starta sin egen verksamhet Teknikklok.

– Jag brinner för att göra teknik enkelt, förståeligt och tillgängligt för alla. Därför har jag startat företaget Teknikklok och erbjuder teknikhjälp i hemmet efter kundens önskemål. Det ska vara en trygg och enkel hjälp med den vardagliga tekniken, tv:n, mobilen, datorn eller surfplattan. En tv kan vara som en mobil i inställningar nuförtiden, säger han.

Tjänsterna han erbjuder är att hjälpa till med inställningar, uppstart, hur man ringer, skickar mejl och så vidare vad gäller den teknik vi alla behöver i vardagen. Att det främst är en äldre målgrupp som visar intresse är ingen hemlighet.

– Ålder spelar förstås ingen roll, men jag skulle att det är här de äldre hamnar i kläm.

"Vet hur mycket det betytt för min mormor"

Tanken föddes när han hjälpt såväl sin mormor som farfar med tekniska frågor.

– Jag fick höra från dem att det finns andra som också behöver hjälp och jag har tänkt att behovet är nog ganska stort. Jag tycker det är otroligt roligt att få hjälpa mina släktingar, så varför inte andra också? Jag vet hur mycket det betytt för min mormor exempelvis.

Teknikklok har han startat som en enskild firma och sin första kund fick han efter en robotartikel som publicerades i vår tidning om företaget.

– Sedan har jag försökt att marknadsföra mig via broschyrer och jag kommer dela ut ännu fler i Vimmerby, Gullringen, Södra Vi, Storebro och alla områden häromkring. Jag har även en hemsida, där man hittar mitt nummer för att ringa och ställa frågor. I de flesta fall gör jag sedan hembesök, det är enklast att sköta det här på plats.

"Gör det här helhjärtat"

Alexander gör nu en ordentlig satsning på sin verksamhet.

– Det här är något jag just nu gör på min fritid, men jag satsar allt på företaget och gör det helhjärtat. Sedan vad som händer i framtiden får vi se. Det beror på hur det utvecklar sig.

Kan det bli aktuellt med aktiebolag längre fram?

– Jag har inte kommit så långt i tankarna, utan fokus ligger här och nu. Jag vill bara nå ut till så många som möjligt och erbjuda den här hjälpen.