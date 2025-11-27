Vimmerbyföretaget omorganiserar – han blir vd även för systerbolaget

Johan Hoffstedt, vd för Vimmerbyföretaget Polyform, tar nu över samma post även för systerbolaget Vimmerby Interiör. Foto: Arkivbild

Vimmerby Interiör omorganiserar och nu kliver systerbolaget Polyforms vd, Johan Hoffstedt, in som högste chef även där. – Det är en anpassning för att möta framtiden på ett annat sätt, säger han.

Vimmerby Interiör AB omorganiserar och Johan Hoffstedt, som sedan sju år tillbaka är vd för systerföretaget Polyform Specialsnickerier AB och sedan ett år tillbaka även för koncernmodern Interform Planmöbler AB, blir nu vd även för Vimmerby Interiör. Tillsammans omsatte de båda bolagen drygt 100 miljoner kronor 2024.

– Det föll sig naturligt att det jobbet hamnar på mig. Som koncern-vd har jag varit engagerad i verksamheten och kan den väl, och vi är övertygade om att det finns en hel del outnyttjad kraft i bolagen som vi inte har tagit vara på. Med två vd-tjänster på en verksamhet med omkring 45 anställda kan man väl också konstatera att vi har haft det lite för chefstätt, säger Johan Hoffstedt.

Vill utnyttja synergier

Johan Hoffstedt beskriver Polyform och Vimmerby Interiör som två i grunden ganska likartade verksamheter, men där man har varit dåliga på att utnyttja synergierna detta möjliggör.

– I ljuset av det började väl ägare och styrelse titta på vad man kunde göra. De senaste åren har varit utmanande för vår bransch, och det är ett måste att göra en översyn av sin organisation både i goda och dåliga tider – det handlar om att vi ska stå väl rustade framöver, säger Hoffstedt.

– Jag har en stark tro på båda våra verksamheter och på det vi tillverkar och levererar. Förändringen vi nu genomför är en anpassning för att möta framtiden på ett annat sätt.

Kommer få dela på tiden

Och framtiden som Johan pratar om, ser han ljust på.

– Jag tycker att vi har bra skjuts på det vi gör. På Polyform gjorde vi några ganska stora förändringar 2020. Det är klart att vi inte räknade med pandemi, råvarubrist och skenande råvarupriser, men tack vare det jobb vi gjorde då så kom vi ut starka och har presterat bra år både 2024 och 2025. Vi får räkna på många jobb, har lyckats tillföra nya kunder och lönsamheten har följt med. Nu känns det dessutom som att marknaden är på väg i rätt riktning, säger Johan Hoffstedt?

Hur kommer de utökade arbetsuppgifterna påverka din vardag?

– Jag ska ju inte jobba två heltidstjänster, utan kommer få dela tiden efter behov. Sedan är jag lyckligt lottad som har en väldigt massa duktiga medarbetar på båda bolagen, så det kommer också bli ett ännu större ansvarstagande i hela organisationen. Kompetensmässigt står vi starka.