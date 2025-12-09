09 december 2025
42-åring startar nytt konsultföretag i Vimmerby

NÄRINGSLIV 09 december 2025 08.15

Kodoton AB startades 8 december 2025. Företaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning:

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, utveckling och försäljning inom IT och elektronik, bedriva musikverksamhet innefattande komposition och produktion, samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet."

Bolaget, som registrerades hos Bolagsverket den 8 december, har sitt säte i Södra VI i Vimmerby kommun.

Företagets aktiekapital är 25 000 kronor.

Företrädare är Johan Svensson, 42 år, som är styrelseledamot.

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.

