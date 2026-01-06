Läcker möbel från unika snickeriet i Mörlunda levererat till prinsens sviter

En ny leverans valnötsträ som ska bli nya möbler i den lilla fabriken i Mörlunda, som firar 100-årsjubileum i år. Foto: Lotta Madestam

En interiörbild från nya sviten på Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm, där skrivbordet syns ihop med övriga möbler. Foto: Mathias Nordgren

"Det finns inte många sådana här snickerier längre, så det är stort att fortfarande driva verksamheten vidare, 100 år senare", säger Mats och plockar fram ett gammalt gulnat fotografi som föreställer dåvarande personalstyrkan utanför fabriken. Foto: Lotta Madestam

De tre nya sviterna på högsta våningsplan skapades i nära samarbete mellan hotellet och Bernadotte & Kylberg, som grundades 2012 av prins Carl Philip Bernadotte och Oscar Kylberg. Foto: Mathias Nordgren

Signatursviterna öppnades för bokning för en månad sedan. Den exklusiva kollektionen omfattar bland annat ett skrivbord som tillverkats av Mats Larsson, samt en tillhörande stol. Foto: Mathias Nordgren

Mats Larsson är fjärde generationen som driver det lilla möbelsnickeriet i Mörlunda. Fabriken grundades 1926 av hans morfars mamma, Emma Eklund som då var nybliven änka och mamma till åtta barn, sju pojkar och en flicka. Foto: Lotta Madestam

Mats Larsson har tillverkat skrivborden i valnöt till Clarion Hotel Signs nya signatursviter. Kollektionen har formgivits av Bernadotte & Kylberg, som grundades av prins Carl Philip och Oscar Kylberg. Foton: Lotta Madestam/Mathias Nordgren

Mats Larsson har en viktig roll i Clarion Hotel Signs möbelkollektion till nya sviterna, formgivna av Bernadotte & Kylberg som grundades av prins Carl Philip och Oscar Kylberg. De exklusiva skrivborden är tillverkade i det lilla snickeriet i Mörlunda, med 100 år gamla anor. – Det är alltid kul att få frågan, säger Mats, som driver Larssons Möbler.

På Clarion Hotel Sign i Stockholm öppnade för en månad sedan tre nya signatursviter på högsta våningsplan, skapade i nära samarbete mellan hotellet och Bernadotte & Kylberg.

”Resultatet är interiörer där varje del är omsorgsfullt formad och där satsningen på svensk formgivning och hantverk fördjupar hotellets designidentitet”, skriver hotellet i ett pressmeddelande.

Mats är fjärde generationen

Den exklusiva kollektionen omfattar soffa, fåtölj, soffbord, en skrivbordsstol – och ett skrivbord som tillverkats av Mats Larsson. Närmare bestämt i hans lilla snickeri som startades redan 1926 av hans morfars mamma Emma Eklund tillsammans med hans morfars alla bröder. Här har Carl Malmstens möbler varvats med andra produktioner och egna ritningar. Gamla originalritningar, stolsmodeller och mallar är väl bevarade.

– Jag är fjärde generationen möbelhantverkare. Det finns inte många sådana här snickerier längre, så det är stort att fortfarande driva verksamheten vidare, 100 år senare, säger Mats och plockar fram ett gammalt gulnat fotografi som föreställer dåvarande personalstyrkan utanför fabriken, som ligger i sina ursprungliga lokaler.

Kollektionen framtagen exklusivt

Mats Larsson har samarbetat med Bendinggroup AB i Nybro under många år, och det var genom dem han fick frågan om han kunde tänka sig att tillverka skrivborden i valnöt.

– De tyckte skrivbordet passade mig, så de kontaktade mig och undrade om jag var intresserad.

Möbelserien är formgiven av design- och formgivningsstudion Bernadotte & Kylberg, som grundades 2012 av prins Carl Philip Bernadotte och Oscar Kylberg. Serien Stratum Collection är framtagen exklusivt för lanseringen av hotellets sviter Stratum Suites.

– Det blir förstås lite extra roligt då, det är alltid kul att få frågan att göra sådana grejer. Sammanlagt gjorde jag sex skrivbord, säger Mats Larsson.

– De var inte skitenkelt att göra, tillägger han och skrattar. När jag såg ritningen var det så detaljerat. Och finishen något utöver det vanliga, så måste det ju vara. Men jag kan ju säga, att det är en sak att rita i datorn, en annan att tillverka det.

Var känslan en annan när du visste bakgrunden om möblerna?

– Nej. Ett tråkigt svar kanske, men när jag tillverkade beställningen tänkte jag bara på att få det klart och bra. Och bra blev det verkligen. De sa att ”de aldrig fått så mycket beröm för något de gjort”. Jag hade hoppats att mitt namn skulle stå med någonstans, men det gör det tyvärr inte.

Vad hoppas du att det här ska leda till?

– Vad jag fått till mig så ska den här kollektionen vara i alla hotellkedjans sviter. Sedan på hur många år vet jag inte, men jag kan tänka mig att det blir aktuellt när de ändå renoverar. Jag hörde en siffra på 500 sviter, säger Mats Larsson som kan summera en väldigt händelserik höst.

Hans största utmaning

Mats tycker själv att resultatet blev bra. Möbeln är snygg och ser exklusiv ut.

– Sex skrivbord tog mig fyra veckor att göra. Om det räcker, skyndar han sig att tillägga. Det blev nog fem veckor, det tog längre tid än jag hade tänkt. Det dök upp problem efter hand, och jag funderade på hur jag skulle lösa det med de maskiner jag har. Jag har ju inte allt som behövs, säger han och nickar ut mot fabriken.

– Så det hände att jag satte mig i bilen och körde några varv i Mörlunda för att komma här ifrån och komma på en lösning. Det ser inte så komplicerat ut, men är den största utmaning jag ställts inför.

Har du fått någon respons från prins Carl Philip eller vd Oscar Kylberg?

– Nej, jag var inte med vid invigningen, men hörde att det blev succé där uppe.

Clarion Hotel Sign är en del av hotellkoncernen Strawberry och är Stockholms största hotell med 558 rum.