Hunden Abbes mående fick Maria att starta företag – "Valde att följa känslan"

Maria Bohlin tillsammans med sina hundar Gibson och Abbe av rasen dansk-svensk gårdshund som kom till familjen för tre respektive sex år sedan. Foto: Privat

Maria Bohlin, tv, masserar egna hunden Abbe, som var den som fick henne att börja gå på djupet med hundträning och beteende. Th: Petra utövar balansbollsträning med sin hund Rebus. Foto: Privat

Maria Bohlin i Hultsfred ville inte bara vara matte, utan valde att sätta stort fokus på hundarna Gibson och Abbes hälsa. I dag driver hon företaget Marias Hundhälsa, i syfte att hjälpa även andras hundar till välmående. – För en gång skull valde jag att följa känslan, säger hon.

Djur har alltid varit en naturlig del av Maria Bohlins liv. Genom åren har hon haft både häst, katt, kanin och flera olika hundar.

Men det var när den dansk-svenska gårdshunden Abbe kom in i hennes liv för sex år sedan som hon började gå på djupet med hundträning och beteende. I syfte att få Abbe att må bättre.

– Abbe behövde mycket hjälp, han är ganska stressad av sig i olik situationer, så jag började fundera på vad det fanns för verktyg för att hjälpa honom. Det har varit viktigt för mig, berättar Maria Bohlin som provade massage och olika sorters träning, bland annat balansbollsträning, för att få honom stark både mentalt och kroppsligt.

Valde att följa känslan

Men varför bara hjälpa Abbe när man är fast övertygad om att hundar behöver förebyggande träning, precis som människor.

Tanken utvecklades till att hon utbildade sig till friskvårdsinstruktör för hund och balansbollsinstruktör 2022 för att senare starta det egna företaget Marias Hundhälsa med ambitionen att ge hundar bättre hälsa genom förebyggande träning och rehabilitering.

– Jag ville kunna dela med mig till andra. För en gång skull valde jag att följa känslan. Jag har alltid förespråkat mycket förebyggande träning och jobbat med friskvård mot människor länge, det har smittat av sig till hund. Under min utbildning märkte jag dessutom att det är mycket i en människas kropp och en hunds som är anatomiskt lika.

Fortsatt att utbilda sig

Efter en lite försiktig start har Maria satsat allt mer. Hon har utbildat sig inom elektroterapi, så hon kan behandla djupare ner i vävnader på exempelvis skador.

– Elektriska strömmar lindrar smärta, minskar svullnad, stimulerar muskler och förbättrar blodcirkulationen, säger Maria Bohlin, som även är matte till Gibson, som kom till familjen för tre år sedan.

När hunden vilar tränar matte eller husse

Hon har också haft lite pass med balansbollsträning under 2025 och även lite kombipass för hund tillsammans med matte eller husse.

– Då har hunden stationsträning och när den vilar passar vi på att träna, säger Maria som just nu vidareutbildar sig hos Maria Knutas, som driver Healthy Dog Academy i Enköping.

– Jag hoppas vara klar om två veckor, då har jag mitt slutprov. Då blir jag medicinsk massageterapeut för hund.

Hur har gensvaret varit?

– Det har varit jättebra, det finns inte så många som erbjuder detta i området. I min utbildning behövde jag göra 120 behandlingar innan jag är klar, det var inga problem att få elevhundar. Jag har nog haft 45 olika hundar här hemma, dessutom många olika raser vilket varit roligt och lärorikt.

Behandlingarna bedrivs i hemmet, men hon erbjuder sig också att komma hem till kunden med tanke på att en del hundar mår bäst av att behandlas hemma.

Hur tänker du framåt?

– Jag tänker mig att driva det här vid sidan av mitt ordinarie jobb. Massera hundar åtta timmar per dag skulle inte min kropp orka, utan jag börjar så här, så får jag se hur det utvecklar sig. Jag får gå ner i tid i så fall, om det finns ett stort intresse. Mitt mål är att ge varje hund bästa möjliga förutsättningar att röra sig fritt, starkt och med glädje.