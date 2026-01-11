Paret lägger ner sin verksamhet – "Nu finns ett slutdatum"

En bild på familjen, som bildbevis på att paret bakat och lagat mat i många år. Foto: Privat

Susanne och Jörgen Stjernberg har bestämt sig. Nu finns ett slutdatum för när de stänger Stjernbergs Skafferi. "Vi hoppas fortfarande att någon vill ta över". Foto: Privat

Susanne och Jörgen Stjernberg har kommit till vägs ände. Nu finns ett datum för när de lägger ner Stjernbergs Skafferi i Mariannelund efter hela 30 år. – Vi hoppas det finns någon som vill ta över, säger paret.

Verksamheten som omfattar både bageri och butik har legat ute till försäljning i snart fyra år.

– Vi hade det hos mäklare ett tag, så tog vi bort det och nu har vi lagt ut det igen, berättar Susanne Stjernberg när vi hörs på telefon.

Skillnaden nu är att paret bestämt ett slutdatum, den 30 september stänger man för gott. Ett besked som mötts av många fina ord och hundratals reaktioner på sociala medier.

– Först ska vi fira 30-årsjubileum, det är nu i mars. Jörgen är sjätte generationen bagare i familjen. Vi är så ohört tacksamma för att det är så många som handlat av oss genom åren, att det är så många som förstår vikten av att ha ett riktigt bageri på orten, säger Susanne.

Vad är orsaken till att ni landat i det här beslutet nu?

– Vi har hållit på jättemånga år, det krävs att man är väldigt kreativ. Till slut tar energin slut. Att det blir just då beror på att hyresavtal och sådant styr. Vi har bageriet på en adress och butiken på en, så det är två hyresavtal vi sagt upp.

Hoppas verksamheten tas över

Men hoppet lever fortfarande att man ska hitta någon som vill ta över.

– Det har gått så lång tid, så vi tänker att vi inte riktigt tagits på allvar tidigare. Innan har vi sagt att vi fortsätter tills vi säljer. Nu hoppas vi att det kommer någon som vågar när vi bestämt ett slutdatum. Det är ju ett väl inarbetat företag, som har bra med kunder och bra omsättning. Så det är ett jättebra läge om man är intresserad och det finns väldigt mycket utvecklingspotential.

Kan ni ge några exempel på hur era tankar går?

– Förr hade vi mer catering. Vi har skalat ner den biten, vi orkade inte riktigt med alla bitarna, men det är en bra kombination med bageri och catering, de bitarna drar nytta av varandra. Man kan även marknadsföra sig ännu mer och det finns ju kommuner runt omkring, som vi sagt ifrån till. Så det finns att göra om man vill ha mer och vi har bra stora lokaler, så det går verkligen att utveckla.

Så hur känns det nu, när det finns ett datum?

– Det känns bra. För vår personliga del känns det som ett bra beslut. Samtidigt är det jättetråkigt för samhället om ingen tar över, för det är en viktig plats med jättemycket stamkunder. Många åker mellan Jönköping och Västervik och stannar här för en fika på halva vägen, och det är mycket turister på sommaren.

Utöver det levererar man till en del matbutiker, caféer och några kommunala kök har de kvar, som det levereras färskbröd till.

– Bakfickan i Vimmerby levererar vi till, det är vår största kund sedan vi tog bort Eksjö kommun. Vi levererar också en del till Stadshotellet i Vimmerby och en liten del till Frendo i Hultsfred, samtidigt som vi har kunder från de båda kommunerna som beställer tårtor.

Annons:

”Det får vi se”

Vad Susanne och Jörgen Stjernberg ska göra istället har man inte riktigt landat i.

– Det vet vi inte än, vi får se. Vi känner att det löser sig. Kanske kommer vi vara lediga ett tag först. När man jobbat mycket tänker man inte så mycket på det. Det är roligt att man kan testa något annat, och det är roligt att inte veta vad.

Vad kommer ni sakna mest?

– Stamkunderna, de har man kommit rätt nära under åren, säger Susanne.

Jörgen är lika snabb han med sitt svar:

– All provsmakning när man provbakar, säger han och skrattar.