30-åring startar nytt konsultföretag i Vimmerby

Pixergy AB startades 9 januari 2026. Företaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning:

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom energilagring och förnybar energi, inklusive rådgivning, projektering och tekniska tjänster avseende batterilagringssystem och solcellsanläggningar. Verksamheten ska även omfatta montage och installation av sådana system. Bolaget får därutöver bedriva förenlig verksamhet."

Registreringen av företaget gjordes den 9 januari, och det har sitt säte i Vimmerby kommun kommun.

Företaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Styrelseledamot är Niklas Bernhardsson, 30 år.

