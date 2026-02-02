SATSNINGEN: Företaget växer och utökar sina lokaler i Vimmerby

Fyrklövern Ekonomi och juridik har vuxit snabbt sedan man etablerade i Vimmerby 2023. Tillväxten gör att man nu bygger ut sina lokaler med totalt 120 kvadratmeter.

Fyrklövern öppnade sitt kontor i Vimmerby 2023 som företagets nionde kontor i landet och den första etableringen i Småland. Sedan dess har verksamheten vuxit snabbt och i dag arbetar tio medarbetare på kontoret.

Fyrklövern grundades 2007 i Västerås och har under åren vuxit till att omfatta nio kontor och drygt 120 medarbetare. Företaget erbjuder rådgivning inom redovisning, juridik och affärsrådgivning.

– Förutom vår lokala kompetens har vi jurist- och skatteexpertis på andra Fyrklöverkontor. Det gör att vi kan erbjuda kunderna ett brett stöd även i mer komplexa frågor, berättar Ulrica Wall, kontorschef på Fyrklövern i Vimmerby, i ett pressmeddelande.

Trivsel skapar nöjda kunder

Kunderna finns inom många olika branscher, där jord och skog är en av dem, och verkar förutom lokalt även i hela Småland samt Östergötland.

– Vimmerby och den här regionen har ett starkt och varierat näringsliv. Vi vill vara en långsiktig affärspartner för företagare här, både för dem som är i uppstart och för dem som har drivit företag i många år, berättar Ulrica.

Ulrica Wall menar att tillväxten hänger nära samman med hur medarbetarna har det på jobbet.

– Vi är övertygade om att när våra medarbetare trivs på jobbet och känner arbetsglädje, så märks det i mötet med kunden. Det skapar nöjda kunder och tillväxt, säger hon.

Bygger ut för att växa

Tillväxten har nu lett till en överenskommelse med hyresvärden om en utbyggnad på Sevedegatan 3. Satsningen omfattar cirka 120 kvadratmeter med fem nya kontorsrum samt ett konferensrum och skapar möjligheter för fortsatt expansion.

– Utbyggnaden gör att vi kan fortsätta växa här i Vimmerby och på sikt anställa fler medarbetare. Vi vill bidra till det lokala näringslivet och skapa trygga arbetstillfällen på orten. Vimmerby är en plats vi verkligen tror på, avslutar Ulrica.

Utbyggnaden beräknas stå klar den 31 mars i år.