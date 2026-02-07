Ludvig brinner för att hjälpa andra och jobba i grupp

Ludvigs fyra år äldre bror Victor Boman finns med i företaget och beskrivs ha en spindeln i nätet-roll. Foto: Privat

Ludvig Boman från Vimmerby driver företaget ”Bomans Brand & Säkerhet” som håller i utbildningar kopplade till brand och första hjälpen. Här flankeras han av de sex instruktörerna som han har utbildat och plockat in i företaget. Från vänster i bild: Eric Stillersson, Viktor Lindh, Patrik Palmqvist, Ludvig Boman, Henrik Penton, Marcus Linge och Viktor Johansson. Foto: Privat

Intresset väcktes hemma i Vimmerby och tog ordentlig fart i Östergötland. Ludvig Boman jobbar som brandman på heltid och driver eget företag med fokus på att hjälpa andra och erbjuda utbildningar i brand och första hjälpen. – Företaget är helt klart sprunget ur min utbildning som brandman, säger Ludvig Boman.

28-årige Ludvig Boman, född och uppvuxen i Vimmerby och bosatt i Linköping sedan flera år tillbaka, har alltid gillat att jobba i grupp och började jobba som deltidsbrandman på räddningstjänsten i Vimmerby 2018.

– Jag har hållit på med lagidrott hela livet och har man hållit på med lagidrott länge är det något som man har svårt att slita sig ifrån. När jag började jobba på deltiden i Vimmerby 2018 hade jag skadat knät i fotbollen och bestämt mig för att sluta spela. Det var då jag fick upp ögonen för att det inte bara är fotbollen som kan ge den här lagkänslan. Jag kände att jag fick det som deltidsbrandman, säger Ludvig Boman.

Vad fick dig att börja jobba som deltidsbrandman?

– Jag minns att jag jobbade på Astrid Lindgrens skola, hade ett vikariat som vaktmästare och mötte räddningstjänsten i en övning på skolan på kvällen. De lånade lokalerna för att ta reda på hur man öppnar en hiss om någon sitter fast i den och det var något som intresserade mig. Jag hade gått i tankarna om att söka universitetsutbildningar, men jag hade inte riktigt fastnat för vad jag skulle göra. Jag tyckte att det var kul att jobba praktiskt och kände väl att det teoretiska inte riktigt var min grej men att man ändå ville göra skillnad för människor. Några dagar senare träffade jag en av brandmännen i en butik i Vimmerby och han uppmanade mig att söka deltiden. Jag gjorde rullbandstest och andra tester och fick frågan ”vill du inte börja?”. Jag sa ”javisst” och lite på den vägen är det, säger Ludvig Boman.

"De ska ha en stor eloge"

Han ångrar inte sitt beslut med att börja jobba som deltidsbrandman på Vimmerby räddningstjänst.

– Jag har allt att tacka Vimmerby räddningstjänst för, de har gjort att jag har fortsatt inom räddningstjänsten. Jag var 19 år och hoppade på något som jag aldrig hade gjort tidigare bara för att jag tyckte att det var väldigt intressant. Det var så otroligt professionellt och bra människor som lärde mig saker och ville att man skulle vara med och lära sig saker. Det ska de ha en stor eloge för.

Han kom därefter in på en tvåårig utbildning i skydd mot olyckor vid Myndigheten för civilt försvar (tidigare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

– Jag fick efter avslutad utbildning sommarvikariat på räddningstjänsten i Linköping och jobbade där från 2021 till årsskiftet 2024–2025 innan jag bytte till Mjölby räddningstjänst där jag jobbar i dag.

Han jobbar som heltidsanställd brandman i Mjölby och ser många fördelar med att jobba i Mjölby än i Linköping.

– Det är superbra. Linköping är en väldigt stor organisation så det är lite som att komma hem till Vimmerby i Mjölby. Det är en lite mindre organisation och lite närmare beslutsvägar.

Annons:

Nystartat företag med fokus på utbildningar

Vid sidan av jobbet som heltidsbrandman har Ludvig Boman startat eget företag med fokus på utbildningar i första hjälpen, brand och säkerhet. Allt började i samband med att han fick rycka ut på ett hjärtstoppslarm i jobbet.

– Det som slog mig var att de hade gjort allting rätt, helt enligt skolboken, och personen överlevde. Jag och en kollega stannade kvar en liten stund för att prata med dem och det visade sig att de precis hade gått en HLR-utbildning och hade hjärtstartare i lokalen. Där någonstans fick jag känslan att jag kan fylla ett stort värde i att kunna utbilda organisationer och företag.

Han startade företaget i höstas och bestämde sig tidigt för att inkludera fler personer i företaget.

– Jag insåg att jag tycker att det är mycket roligare att jobba i grupp. Jag gick en utbildning till huvudinstruktör i första hjälpen och utbildade några kollegor i Mjölby till instruktörer, vilket gör att de kan jobba tillsammans med mig.

Ganska nyligen inleddes arbetet med att utbilda kollegorna till instruktörer plus att hans fyra år äldre bror Victor Boman har kommit in i företaget.

– Företaget grundar sig helt och hållet på konsultbasis. De jag har utbildat till instruktörer är mina konsulter. Jag har utbildat sex instruktörer och har ytterligare en instruktör som kommer från ambulanssidan.

Hur funkar företaget?

– Jag eller Victor får ett samtal av ett företag som önskar en kurs i brand, HLR eller första hjälpen. Någonstans får man kolla sitt schema och se om det ens funkar. Jag har räddningstjänsten som min huvudarbetsgivare och de får absolut inte bli lidande av att jag har ett extrajobb. Det är bra att vi kan fördela ut arbetet på åtta instruktörer, inklusive mig. Räddningstjänsten håller också utbildningar i första hjälpen och brand, vilket gör att jag inte kan sälja kurser i Mjölby eller Boxholms kommun där jag jobbar.

"Ska ha gjort det man lär ut"

Ludvig Boman tycker att det är viktigt med kvalité och att de som utbildar ska utbilda i det de kan.

– Är man instruktör ska man ha gjort det man lär ut – och det är inte en självklarhet i den här branschen. De som lär ut hjärt- och lungräddning ska ha utfört hjärt- och lungräddning på riktigt och de som lär ut brand ska ha släckt en brand i det verkliga livet.

Victor Boman har rollen som spindeln i nätet i företaget.

– Victor gör det jag gör med att gå på möten med kunder och jobba med marknadsföring. Det är hans extraknäck vid sidan av jobbet på Linnéuniversitetet.

Hur mycket tid lägger ni på företaget?

– Det kanske låter som att vi lägger jättemycket timmar på detta, men det gör vi inte. Någonstans är det sprunget ur att vi faktiskt vill utbilda människor till att rädda liv eller släcka bränder. Vi har till exempel besökt bostadsrättsföreningar som har gjort val av att köpa in hjärtstartare plus att de vill ha en utbildning. Det är otroligt smart att gå en utbildning så man vet hur man hanterar hjärtstartaren när det händer.

Vad får ni för respons från företagen som ni besöker?

– Vi skickar ut en enkätundersökning till de som vi har varit hos och hittills har vi bara fått fem stjärnor, vilket är det högsta betyget. Det är jätteroligt att folk gärna rekommenderar oss till andra företag.

"Alldeles perfekt som det är nu"

Det finns jobb att ta tag i under de närmaste månaderna.

– Vi har en del jobb inbokat i februari och mars plus att vi hjälper andra företag som säljer sådana här kurser. Häromveckan var det ett företag som saknade en instruktör och då lånade vi ut en instruktör. Folk från Vimmerby har också hört av sig. Jag var hos Tomas Tak & Bygg och servade släckare och vi har utbildning i brand och första hjälpen inbokat med Vimmerby Stadshotell

Hur ser företagets framtid ut?

– Det var länge sedan jag fick en fråga om vad jag tänker om framtiden. Någonstans tycker jag att det är alldeles perfekt som det är nu. Det är ett företag som får mig att träffa min bror oftare och jobba i grupp samtidigt som vi håller på med något otroligt viktigt. Jag och mina instruktörer blir också bättre på vårt jobb när vi får stå och prata om detta.