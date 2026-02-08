Så många företag ökade länet med i januari – så ser det ut i varje kommun

Totalt sett ökade Kalmar län med 64 företag i januari. Det visar nya siffror från Bolagsverket. Starkast procentuell tillväxt i länet hade Oskarshamns kommun.

Totalt sett ökade antalet registrerade företag med 64 till antalet i Kalmar län under årets första månad. Ökningen motsvarar 0,34 procent jämfört med december.

Nationellt ökade antalet företag med 2 072 under januari och det motsvarar 0,19 procent. Det innebär alltså att Kalmar län växte snabbare än riket som helhet.

Oskarshamn ökade med 15 företag och hade därmed den starkaste tillväxten i länet med en ökning på 0,92 procent. Kalmar hamnar tvåa med en tillväxt på 0,58 procent och 37 företag. På tredje plats placerar sig Mörbylånga med en ökning på 0,45 procent och sex företag.

Västervik låg på sju företag och 0,28 procent. Vimmerby hade 0,16 procent och ökade med två företag. Hultsfred hade ingen skillnad och låg följdaktligen på 0,00 procent.

Emmaboda, Mönsterås och Högsby hade negativa siffror och totalt var det fem företag färre i dessa tre kommuner.

Det här visar siffror som FöretagarAllsvenskan tagit fram baserat på data från Bolagsverket.

– Ett växande företagande skapar bättre förutsättningar för både jobb och service. När utvecklingen är bred och omfattar flera kommuner stärks den lokala ekonomin på ett långsiktigt sätt, säger Katharina Oriefe-Briand, varumärkeschef på Strato.

Det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken mellan olika månader.