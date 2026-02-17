Entreprenadbranschen i Vimmerby får tillskott – nytt företag startar

Björka Skogsvård AB startades 16 februari 2026. Företaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning:

"Bolaget kommer att utföra tjänster och entreprenader inom skog och lantbruk samt förvaltning av lös egendom och därmed förenlig verksamhet."

Registreringen av företaget gjordes den 16 februari, och det har sitt säte i Vimmerby kommun.

Företagets aktiekapital är 25 000 kronor.

Styrelseledamot är Jan Tobias Arvid Carlsson, 53 år.

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.