Har stängt i Hultsfred – men utökat i Vimmerby: "Behövde större lokaler"

Här, där LH Ingenjörsbyrå tidigare låg, har Avonova nu flyttat in.

Stora förändringar har skett för Avonova Hälsocenter i vårt område. Företagshälsovårdsföretaget har stängt i Hultsfred och flyttat till större lokaler i Vimmerby. – Vi gör Vimmerby till en större leveransort och täcker ett större område därifrån, säger David Bilker, som är chef över norra Småland.

Tidigare hade Avonova sin verksamhet på Stångågatan i Vimmerby och Västra Långgatan i Hultsfred. Nu har företaget, som sysslar med företagshälsovård, tagit beslut om att stänga i Hultsfred och flytta till större lokaler i Vimmerby.

Sedan mitten av januari befinner man sig långt ned på Sevedegatan, i den lokal där LH Ingenjörsbyrå tidigare huserade.

– Vi har valt att stänga vår mottagning i Hultsfred och har flyttat personalen till Vimmerby. Vi gör Vimmerby till en större leveransort och täcker ett större område därifrån. Lokalerna i Hultsfred var för små och eftersom vi stänger där kan vi flytta till större och nyrenoverade lokaler i Vimmerby, säger David Bilker, som är chef över norra Småland och ett område som sträcker sig från Jönköping till Oskarshamn.

Kan alltid ha kollegor nu

En dag i veckan sitter han själv i Vimmerby.

– Vi trivs jättebra och det blev en bra flytt. Det är väldigt ljusa och fräscha lokaler. Vi hade centralt läge innan också, men det här är också väldigt central. För min del som chef känns det också bra att ha personalen på samma ställe. Det här skapar mindre ensamarbete.

Antalet personer som jobbar på kontoret varierar mycket.

– Det är olika från dag till dag. I stort sett är vi alltid två till tre stycken. Vissa dagar är vi åtta stycken. Vi åker runt en del mellan olika orter. Tidigare kunde vi ha en som satt i Vimmerby och en som satt i Hultsfred, men nu har vi möjlighet att alltid ha kollegor.

Viss besparing

Förändringen ger också en viss besparing.

– Eftersom vi blir av med hyran i Hultsfred blir det en viss besparing med en lokal i stället för två. Jämför vi bara hyran i Vimmerby blir det ju en hyresökning. Vi hade jättetur som hittade de här lokalerna. De tidigare flyttade ut precis när vi sökte efter nytt.

Exempelvis Vimmerby kommun anlitar Avonova i stor utsträckning.

– Det är ju offentliga handlingar, så det får jag säga. Det är väldigt många företagshälsovårdar som avvecklat sin landsbygdsverksamhet. Vi har kvar mest landsbygdsverksamhet av de tre största. Jag tror att man tycker om att ha tillgång till det lokala och vi känner att vi sitter ganska säkert i Vimmerby framöver. Vi har också allt från enmansföretag till några av landets största företag och myndigheter. Det är ett stort spann, säger David Bilker.

Kan det bli fler anställda på sikt?

– Det går upp och ned. Vi täcker ett stort område och hjälps åt över de här orterna. Man åker mycket fram och tillbaka. Fler kan det bli, men det går inte att säga något om utgångsort. Det kan variera och det viktigaste är att hitta rätt kompetens.