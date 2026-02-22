Människor, riskvilja och robusta energisystem avgör AI-utvecklingen

Astronauten Marcus Wandt var en av talarna på Tech Arena. Foto: Helena Erngård

AI-utvecklingen avgörs inte bara av tekniken – utan av människor, risktagande och stabil tillgång till el. Det var ett tydligt tema under årets Tech Arena, där Sveriges framtida konkurrenskraft diskuterades. Frågorna som lyftes på scen är lika aktuella lokalt som globalt. Budskapet var tydligt: teknikutvecklingen går snabbt – och framgång avgörs av människor.

Det nationella eventet Tech Arena är som ett ekosystem i miniatyr. Politiker, investerare och techgrundare samlades tillsammans med startups och forskare—under ett och samma tak. Under två dagar diskuterades hur Sverige ska positionera sig i den globala AI-utvecklingen.



Centrala frågor



För att Norden ska bli konkurrenskraftigt krävs enligt talarna ett starkt AI-ekosystem som attraherar och behåller talanger. ”Talanger attraherar talanger”, konstaterades från scenen. Samarbete mellan bolag, investerare och akademi pekades ut som ytterligare en nyckel för att kunna skala upp verksamheter och skapa globala framgångar.

Energifrågan pekades också ut som avgörande. Energisystemet beskrevs som ett blodomlopp – alla är beroende av det. AI kräver stora datacenter och betydande elförsörjning, vilket gör energipolitiken central för konkurrenskraften.

Under samtalet meddelade Mistral AI att man planerar att bygga ett nytt datacenter i Sverige. Tillgången till fossilfri energi lyftes som avgörande.

– Vi kan inte göra det hållbart om vi inte gör det i Sverige, var budskapet.

Från test till transformation – därför tvekar företagen

Trots stora investeringar befinner sig många bolag fortfarande i testfasen när det gäller AI. I ett samtal mellan företrädare för H&M, Ford, GS1 och Google handlade diskussionen om varför omställningen till fullskalig transformation dröjer.

Enligt Henrik Bäcklin på Google är den avgörande faktorn förtroende. Företag måste kunna lita på både systemen och datan innan de vågar skala upp.

Jonatan Tullberg på GS1 pekade på datakvaliteten som den verkliga flaskhalsen.

– AI är aldrig bättre än datan den tränas på. Du måste kunna kontrollera den data du arbetar med.

Standardisering, struktur och transparens lyftes fram som förutsättningar för att bygga tillit i hela värdekedjan.

Samtidigt betonades att tröskeln för att börja testa AI inte behöver vara hög – det krävs inte enorma budgetar, utan snarare mod att ta första steget.

Startups på den globala arenan



Flera svenska startups på plats visar också hur AI bidrar till branschspecifika lösningar. Det handlar om allt från rekryteringsplattformar som matchar kompetens mer träffsäkert, AI-stöd i juridiska förhandlingar, digital behandling av psykisk ohälsa och automatiserade processer för granskning inom byggsektorn.

Gemensamt är att tekniken integreras i befintliga branscher – och att värdet skapas i effektivisering och beslutsstöd.

Hur ser framtiden ut?

Sveriges konkurrensfördelar beskrevs som politisk stabilitet, hög digital mognad, stark social hälsa och med möjligheten att bygga några av världens mest tillförlitliga AI-system. Samtidigt återkom behovet av snabbare reglering i takt med den tekniska utvecklingen.

Energiresiliens lyftes som en strategisk fråga. Ett robust energisystem – byggt på teknik, samarbete och långsiktiga planeringsramar – blir en förutsättning för att stå emot framtida kriser och samtidigt möjliggöra AI-utvecklingen.

Slutsatsen från scenen var tydlig: Europa behöver öka tempot – utan att ge avkall på tillit och stabilitet. För att lyckas krävs att kompetens både attraheras, behålls och att energisystemet klarar den växande belastningen.

Frågan är inte om utvecklingen fortsätter – utan om Sverige är redo när den accelererar.