Invigning i veckan – då öppnar nya butiken i Vimmerby

På torsdag får Vimmerby ett nytt apotek. Statliga kedjan Apoteket AB kommer tillbaka till stan och öppnar på Magasinsgatan.

I höstas avslöjade vår tidning att Apoteket kommer att öppna i samma byggnad som Subway och Home of Brands. Ett intensivt ombyggnadsarbete är nu på mållinjen och på torsdag får Vimmerby ett nytt apotek. Det firas med invigning där flera av bolagets topptjänstemän finns på plats.

– Det ska bli fantastiskt roligt att öppna nu, då vi länge har sett behovet av ett Apoteket centralt i Vimmerby. Apoteket blir ett värdefullt tillskott till övrig vardagshandel vilket också stärker centrum som handels- och serviceplats, säger Anna Hensing, regionchef Apoteket.

Apoteket i Vimmerby mäter 230 kvadratmeter, kommer ha sex medarbetare och ha ett fullsortiment med egenvård och receptbelagda mediciner. Det kommer också gå att hämta ut onlinebeställningar och att göra vaccinationer genom ett samarbete med Doktor 24.

– Vi ser fram emot att välkomna alla vimmerbybor med vårt naturliga fokus på kundmötet. Med Astrid Lindgrens värld runt hörnet, med hundratusentals besökare sommartid, har vi även tänkt extra kring att ha många bra produkter till barnfamiljen och den på resande fot.