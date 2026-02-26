Vägen till körkort kan förändras radikalt – "Tydligt spår framåt"

Hussein Assaf och Nehad Sharaf Alddinbabouji, Kalmar, är i startgroparna för körkort. Foto: Helena Erngård

Petter Alström på QTPIE visar appen som används i USA vid uppkörning. Foto: Helena Erngård

Uppkörning via en app i bilen. I USA är det redan verklighet. I Sverige följer Trafikverket utvecklingen noga. Vägen till körkort digitaliseras – simulatorer och AI är på väg att bli en del av processen.

En AI-baserad lösning för körprov, utvecklad av det svenska företaget QTPIE, har etablerats i delstaten Virginia i USA. På sikt kan den typen av teknik förändra även det svenska körprovet.

– Vi ersätter det traditionella körprovet med en AI-app. Du placerar mobilen på instrumentpanelen och appen genomför ett riktigt körprov i stället för en instruktör, säger Petter Alström på QTPIE.

Under körningen ger appen instruktioner på samma sätt som en förarprövare. Samtidigt spelas färden in, data analyseras med hjälp av AI och systemet bedömer om föraren blir godkänd eller inte.

Men hur känns det för dem som faktiskt står inför att ta körkort?

Kompisarna Hussein Assaf och Nehad Sharaf Alddinbabouji från Kalmar, 18 och 19 år, är i startgroparna.

– Det känns tryggare att ha en människa bredvid vid uppkörningen än enbart en app, tycker Hussein Assaf.

Nehad ser samtidigt möjligheter med ny teknik.

– Övningskörning i simulator känns som en jättebra idé, eftersom man får uppleva hur olika situationer kan se ut – till exempel om det regnar eller är halt, säger Nehad.

"Tydligt spår framåt"

I Sverige är tekniken ännu inte införd. Det är Trafikverket som ansvarar för utvecklingen av förarproven.

– Ja, vi följer internationell utveckling noga. I vår omvärldsanalys ingår digitala stöd till förarprövarens egna bedömning som ett tydligt spår framåt, säger Charlotta Redtzer, enhetschef vid Provenheten på Trafikverket.

Hon ser att förarprövarens roll kan förändras – men inte försvinna.

– Med tekniska beslutsstöd, som till exempel eye-tracking och AI-analys, kan prövaren få bättre och mer objektiva underlag. Men den mänskliga bedömningen av helhetsintryck, situationsanpassning och trafiksäkerhet är svår att automatisera. Rollen kan i framtiden skifta mot att tolka och validera data snarare än att ensam stå för all observation, säger hon.

Nya vägen till körkort

Att ta körkort är en process i flera steg: från beslutet att börja övningsköra, via handledning och utbildningar, till teoriprov och det avgörande körprovet. I takt med den tekniska utvecklingen kan hela kedjan vara på väg att förändras.

Redan under övningskörningen kan framtidens elever få möta riskfyllda situationer i simulatorer. Där kan moment som halka, plötsliga hinder eller komplexa trafikmiljöer tränas utan att någon utsätts för fara.

– Simulatorer skulle kunna bli ett sätt att tidigare i utbildningen öva scenarier som är svåra att återskapa i verklig trafik, säger Charlotta Redtzer.

– Att få träna på att bedöma när man ska bromsa eller inte vore värdefullt i en simulator. När det gäller själva körprovet tror jag att simulatorer kan ha både för- och nackdelar. Det kan bli bättre, men det finns också en risk att vissa klarar provet i simulatorn utan att köra lika bra i verklig trafik, tycker Nehad.

Teoriprovet kan också förändras

Även teoriprovet kan utvecklas. Med AI-baserad tolkning skulle provet kunna erbjudas på fler språk och bli mer tillgängligt. En digital tolktjänst kan minska väntetiderna för bokade tolktillfällen och effektivisera administrationen.

Samtidigt finns utmaningar. Tekniken måste vara tillräckligt precis, och frågor om ljudinspelning, datalagring och säkerhet behöver hanteras för att rättssäkerheten ska kunna garanteras.

När det gäller själva körprovet kan AI-stöd bidra till en mer objektiv bedömning. Eye-tracking är ett exempel, där teknik mäter om föraren söker av korsningar och använder speglar korrekt. AI-baserad språktolkning i realtid skulle också kunna bidra till att bedömningen i ännu högre grad fokuserar på körförmågan.

Trafikverket stöder forskning om hur simulatorer kan användas i utbildning och provsituationer. I dag testas sällan hur förare hanterar extrema eller ovanliga situationer, eftersom de inte uppstår under provtillfället. Med simulatorer skulle även sådana moment kunna prövas – utan risk för andra trafikanter.

Men tekniken är tänkt som ett stöd, inte en ersättare.

– Simulatorer och andra tekniska lösningar kommer enbart att ses som ett komplement till förarprövarens egna bedömning, säger Charlotta Redtzer.

En mer sammanhängande kedja

I bästa fall kan digitaliseringen koppla ihop processen från övningskörning till färdigt körkort på ett mer sammanhängande sätt. Digitala spår från övningskörningen, resultat från teoriprov och bedömningen vid körprovet skulle tillsammans kunna ge en rikare bild av elevens utveckling – och samtidigt underlätta uppföljning och kvalitetssäkring.

Testning och utredning sker i kontrollerade former innan nya lösningar eventuellt integreras i ordinarie verksamhet. Trafikverket samarbetar bland annat med forskare och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, för att utvärdera möjligheterna.