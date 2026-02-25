MOTOCROSSMUSEET I VIMMERBY STÄNGER

En chocknyhet kom idag på MX World Collections sociala medier. Museet i Vimmerby stänger senare i år.

Det var i början av januari 2014 som portarna till ett nytt motocrossmuseum slogs upp i Vimmerby. Det var Magnus Frodig, som efter många års samlande av speciella ting inom motocross och liknande, ville visa upp sin speciella samling för allmänheten.

Museet har vuxit sedan dess och förra året firade man tio år. Det har beskrivits vara ett av Europas största museum för den som gillar motorcyklar, motocross och speedway.

"En världsunik samling" har det benämnts som att man kan se i Vimmerby.

Men snart är det över.

"Vi kommer att stänga vårt museum den sista maj", skriver MX World Collection på sina sociala medier under onsdagen.

Allt som ägs av MX World är till salu i museet, skriver man vidare. Huruvida restaurangen även påverkas av detta besked är oklart. Vi söker kommentarer.