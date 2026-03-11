Spännande sommarsatsning på torget: "Ny mötesplats för Vimmerby"

Henrik och Erik Hemmingsson ser fram emot att öppna Guldkants pop up-restaurang på torget under åtta veckor i sommar. Foto: Ossian Mathiasson

Guldkant öppnar ny restaurang på torget i Vimmerby i sommar. Det ser Henrik och Erik Hemmingsson fram emot med stor tillförsikt.

I dag bjöd Guldkant in till en pressträff för att presentera en ny satsning. Guldkant öppnar en pop up-restaurang på torget som kommer vara öppen i åtta veckor i sommar.

– Vi har velat göra någonting mer väldigt länge och har letat efter en lokal på torget, säger Henrik Hemmingsson.

– Sedan andra året har vi pratat om att vi ska försöka öppna Guldkant Deli. Olika saker har kommit i vägen och vi har hela tiden hållit tentaklerna utåt med vad man ska kunna göra. På Vimmerbys sommartorg finns ingen verksamhet på kvällstid utan det är café på dagtid. Där ser vi en möjlighet och ett hål som vi tycker behöver fyllas, säger Erik Hemmingsson.

"Ny mötesplats för Vimmerby"

Henrik Hemmingsson berättar att varje svensk sommarstad har liknande satsningar på sina torg.

– Det skapar ett mervärde för alla som bor i Vimmerby med att ha en sån typ av verksamhet på torget. Jag tänker att det ska bli en attraktivare stad att komma och säsonga på. Det ska finnas ett ställe där man som lokalbo kan gå ut avslappnat och ta något lättare att äta och dricka, säger Henrik Hemmingsson.

Den nya restaurangsatsningen går under namnet ”Sociale by Guldkant”

– Det är en ny mötesplats för Vimmerby. Det blir bar, lounge och street food. Fokus ska vara på miljön och på att det finns ett urval av drycker, både med och utan alkohol. Pinza och tapas blir matkonceptet. Man köper en pinza och får massa tillbehör vid sidan. Det är en varm pizzabotten med bara bianco eller tomat som man sedan lägger kalla ingredienser på, säger Erik Hemmingsson.

Citroner, vitt och gult

Tanken är att det ska vara ett generöst musikutbud, vibrerande musik i olika genrer och en härlig loungekänsla.

– Det ska vara nice och loungeigt och vi ska jobba mycket med miljön, citroner, vitt och gult. Det blir ett italienskt tema. Hur det idealiskt ser ut klockan 20 en torsdag kväll i juli så är åldersgruppen från 20 till 50 år, säger bröderna Hemmingsson.

Pop up-restaurangen kommer ha öppet från vecka 26 till vecka 33.

– När man inte är stadigvarande får man bara ge alkoholtillstånd för åtta veckor. Vi hade väl initialt en tanke om att man skulle ha en försäsong och en eftersäsong och sedan skulle man ha peaken under åtta veckor. Vi kommer ha öppet alla dagar och det ska vara generösa öppettider. Det blir såklart väldigt väderberoende eftersom vi enbart kommer vara utomhus, säger Erik.

Det är ett område om 100 kvadratmeter som Guldkant förfogar över på torget.

– Vi kommer bygga ett utekök och ha pizzaugnar. Vi kommer jobba med en typ av barlösning som är mer förslutbar i och med att tillståndet kräver att man ska kunna låsa in drycken.

Guldkant räknar med att projektet ska generera tre heltidsarbetare och det kommer vara fem-sex människor som jobbar på Sociale.

"Hög kvalité och låg tröskel"

Bröderna Hemmingsson ser fram emot sommarens satsning.

– Vi ska skapa ett levande torg med hög kvalité och låg tröskel, god mat, välgjorda drinkar och sommarvibbar från eftermiddag till sen kväll. Det är det vi tycker att det här torget behöver som komplement och som vår verksamhet behöver som komplement, säger Erik Hemmingsson.

Erik är sedan tio år tillbaka Västerviksbo och brinner för satsningarna som Guldkant gör.

– Vi känner båda två en jäkla stolthet i att få göra det vi gör i Vimmerby. Om någon enhet betyder mer eller mindre för mig så betyder den här enheten nog mest för mig. Det är en jäkla känsla när det är fullsatt här och det vibrerar och är härlig stämning. Det här stället fanns inte när vi växte upp, säger Erik Hemmingsson.

– Vimmerby är en stad som växer med turister på sommaren, med säsongare och med antalet gästnätter. I den riktningen som Vimmerby som stad tar så känns det väldigt naturligt för oss att det ska finnas en sån här typ av verksamhet. Vi vill hjälpa till att bygga Vimmerby som en turiststad, både för de som är här och jobbar, för de som är här och besöker oss och för de som bor här, säger Henrik Hemmingsson.