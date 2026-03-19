Efter över 20 år – nu vill Ica-handlaren lämna över butiken

Lena Ahlström är redo att släppa Ica Nära Frödinge efter 23 år. Foto: MostPhotos

2003 tog Lena Ahlström över Ica Nära Frödinge. Nu, 23 år senare, är det dags att släppa det. – Efter så lång tid får man sluta, säger hon och skrattar.

Att Lena Ahlström vill lämna över butiken i Frödinge var Vimmerby Tidning först att berätta. Lena Ahlström, som inom några månader fyller 66 år, känner att det är dags att sluta nu.

– Ålder är en bidragande orsak. Det är den främsta egentligen kan man säga. Har man haft något i 23 år får man sluta, säger hon och skrattar.

Hon har verkligen trivts med alla kundmöten och år tillsammans med butiken.

– Det har varit bra tycker jag. Det har varit ett jätteroligt och bra jobb.

Är det lite vemodigt också?

– Nej, det är det inte. Var sak har sin tid, så är det ju. Jag visste att jag skulle bli gammal en dag när jag tog över.

Kör på tills något händer

Processen ägs nu av Ica centralt, men Lena Ahlström hoppas verkligen att någon kommer ta över butiken. Inte minst för samhällets skull.

– Det är Ica som avgör om det blir en Icaaffär eller inte, och där ligger det just nu. Det är inget jag kan skynda på, utan det får ta den tid det tar. Jag hoppas fortsatt att det blir en Icabutik och att det kommer någon bra och tar över den.

När butiken läggs ut till försäljning är ännu oklart. Lena Ahlström fortsätter dock ett tag tid.

– Vi kommer köra på tills det händer något. Det är som det är och det får ta den tid det tar helt enkelt. Jag har ingen aning om när det blir.

Har du fått några reaktioner från kunderna?

– Ja, det är ju många kunder som har vetat om det här länge. Det har inte varit någon hemlighet.

Totalt fyra anställda har man i butiken.