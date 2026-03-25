KONKRET BUD PÅ HOTELLET – "LOKALT FÖRANKRAD"

Magnus Boberg på Fastighetsbyrån Vimmerby-Hultsfred, har fått ett konkret bud på Hotell Dacke i Virserum. Den som vill kan köpa det med alla inventarier, sedan de båda konkursförvaltarna kommit överens om att sälja det tillsammans. – Budet är från någon som är lokalt förankrad, säger han.

Sedan hovrätten beslutat att konkursen av dödsboet ska bestå öppnade sig en möjlighet för Advokatfirman Kronan, Kalmar, att sälja fastigheten.

För uppdraget anlitades Magnus Boberg, som kan berätta att han fått in ett konkret bud från någon med lokal förankring.

– Jag vill inte gå in på nivåer eller någonting sådant, utan budet får hanteras av konkursförvaltare och fordringsägarna. Om budet är tillräckligt högt, det är ju skulder som ska regleras, säger Magnus Boberg.

Ett par personer till har visat intresse

Relativt snabbt efter att annonsen kom ut lämnades bud på fastigheten, som har ett utgångspris på 1 500 000 kronor.

– Kontakten initierades ganska omgående, och vi fick budet i början av veckan. Vi har inte haft några utannonserade visningar, utan den visas bara enskilt efter bokning, och den person som lagt budet har ganska god kännedom om fastigheten.

Att det kommit in ett konkret bud bekräftas också av Nelly Rasmussen Sjöstedt på Advokatfirman Kronan, som inte säger sig kunna gå in mer än så på det i dagsläget.

Ser det lovande ut, att det blir en försäljning?

– Jag får nog passa på den frågan, säger Magnus Boberg som redan innan annonseringen hade en del intressenter.

– De har inte lämnat något bud, men vi har regelbunden kontakt med en handfull. Sedan annonsen kom ut har det kommit in ett par till, så den har genererat en och annan förfrågan.

Vågar du göra någon bedömning av hur fort det kan gå att få till en försäljning?

– Jag kan inte svara på det, men eftersom det finns ett visst intresse från flera olika aktörer, så hoppas vi i alla fall att det ska vara klart i god tid innan semestersäsongen. Men det vet man aldrig med den här typen av fastigheter.

”Säljer det tillsammans”

”Fastigheten består av ett hotell med hela 14 rum, alla med sina egna badrum, vilket gör det perfekt för den som drömmer om att driva en egen hotellverksamhet. Utöver detta finns ett vandrarhem med 4-6 rum, vilket ger ytterligare inkomstmöjligheter och flexibilitet för varierande gästbehov”, står det i beskrivningen.

Vid särskild överenskommelse säljs fastigheten komplett med alla möbler, inventarier, köksinredning, porslin, glas, tv-apparater i rum med mera.

– Vi har kommit överens med den andra konkursförvaltaren om det, att vi säljer det tillsammans. Det blir bäst så. Inventarierna har bara ett värde på plats egentligen. Utan att sälja det ihop hjälper båda delar kan man säga, säger Bill Kronqvist, som utsågs till konkursförvaltare för själva rörelsen Jormas Hotell i Virserum AB.