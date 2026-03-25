Vimmerbybolaget förvärvar anrikt brödraföretag: "Varit nervösa"

Vimmerbyföretaget Fagerströms Maskin förvärvar nu ett anrikt brödraföretag i Lofta tillsammans med Björn Riedmüller. Wingerstads Motorverkstad har funnits i 45 år. – Många har varit nervösa och frågat vad som ska hända, berättar Fredrik Fagerström.

Ägarskiftet skedde nu den 13 mars. I 45 år har Wingerstads Motorverkstad funnits i Lofta. Bröderna Niklas och Örjan Wingerstad tog över efter sin far och har drivit bolaget länge.

– Företaget fyller 45 år och det är ett gammalt fint företag, säger Fredrik Fagerström, som driver Fagerströms Maskin.

Wingerstads har varit servicelämnare till Fagerströms tidigare.

– Men nu ska vi fortsätta driva det själva och utveckla det vidare. De här två bröderna som äger det börjar bli lite till åren. De vill inte äga det längre men de vill jobba kvar. Därför har vi köpt det jag och en kollega. Det är en viktig service till våra kunder.

Kollegan är Björn Riedmüller. Totalt är det fem som jobbar på företaget.

– Tanken är att vi ska utöka och utveckla det ytterligare är vår förhoppning. Vi vill utöka med någon mekaniker och det finns också tankar på att renovera eller bygga ut. Men det hänger på att det finns pengar och tid. Vi vill att det ska bli ännu bättre, men Wingerstads har väldigt bra rykte redan som det är.

Bönder har varit nervösa

Fagerströms Maskin har tidigare köpt en egen verkstad i Vimmerby.

– Wingerstads har servat Massey Fergusson åt oss. Hade företaget lagts ned eller köpts upp av en konkurrent, så hade vi tappat den eftermarknaden. Det är många kunder som har frågat vad som ska hända och det är viktigt för oss att kunna sälja de här maskinerna i området.

Hur känns det att ha gjort det här förvärvet?

– Det känns bra. Hade det försvunnit hade nog vår försäljning minskat, eftersom vi inte haft någon service eller eftermarknad. Det går hand i hand och det är många bönder som varit nervösa och frågat vad som ska hända. Nu har vi säkrat detta, så att de vågar handla av oss.

"Inte omöjligt"

I Vimmerby är Fagerströms Maskin åtta anställda och nu får man alltså totalt 13. Wingerstads kommer fortsatt att drivas som ett eget företag men i nära samarbete med Fagerströms Maskin.

– Tanken är att ha någon maskinvisning där nere i Lofta under våren och välkomna alla kunder. Till att börja med kommer det vara som det har varit, men sedan har vi planer på att utveckla det ännu mer.

Kan det bli aktuellt med fler förvärv?

– Det är inte omöjligt om tillfället dyker upp.