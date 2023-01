HULTSFREDSSONEN TILLDELAS PRESTIGEFYLLT MUSIKPRIS

Motivering, Hederspristagare Per Alexandersson:

"När mopederna stod parkerade utanför de unga ledamöternas föräldrahem visste man att det vankades möte för föreningen Rockparty. Embryot till det som skulle komma att bli Hulstfredsfestivalen – och förändra svensk nöjeshistoria i grunden.

Årets hederspris går till en centralgestalt i gänget bakom Hultsfred och Rockparty. Bara det skulle räcka för att motivera priset. Men pristagaren har aldrig nöjt sig med gamla meriter, hur tunga de än må vara, utan ständigt strävat framåt och satt nya avgörande avtryck i varje sammanhang han hamnat i: Sveriges Radio, Malmöfestivalen, Svensk Live, Liseberg.

Vilken dörr han än öppnat har hans kunniga, stridbara, humoristiska och in i märgen musikälskande person gjort varje nytt rum han stigit in i lite roligare. För sån är han, årets Hederspristagare: Per Alexanderson."