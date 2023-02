STARKT FÖRSTA ARTISTSLÄPP AV STADSFESTEN – HON KOMMER TILL EKSJÖ

Det är andra gången Miss Li uppträder på Eksjö Stadsfest. Förra gången var 2017 och i år kommer hon avsluta fredagskvällen den 25 augusti på stora scen.

”Miss Li fångar publiken med kraft, lekfullhet och intensiv scennärvaro. Hon är en artist i ständig utveckling som berör både på djupet och i stunden. Med flertalet låtar ständigt på topp- och radiolistorna, hederstiteln ”Årets Hållbara artist” och slutsålda turnéer så är Miss Li ständigt aktuell på den svenska popscenen”, skriver arrangören Fiesta Eksjö i ett pressmeddelande.

Under hösten 2021 släppte Miss Li det kritikerhyllade albumet ”Underbart i all misär”. Våren 2022 följde Miss Li upp framgångarna med singeln ”X”. Från att de senaste släppen ha läst Instruktionsboken, varit Komplicerad, behövt gå i Terapi så var det under hösten 2022 dags för Miss Li att Hälsa Gud.

Under 2022 utnämndes Miss Li till Årets kvinnliga artist på Rockbjörnen. 2021 belönades Miss Li med två grammisnomineringar, två P3-guldnomineringar och blev tillskriven titeln Sveriges mest kvinnliga streamade artist.

Det här är första artistsläppet till Eksjö stadsfest 2023, som arrangeras sista helgen i augusti.