Rockabillyn får en egen kväll – tidsenliga kläder, musik och bilar

Det börjar närma sig 15-talet år som Blackstad Bygdegårdsförening arrangerat en rockabillyfest med den karakteristiska musiken, publiken klädd i tidsenliga kläder och med den rätta looken och glänsande raggarbilar på hedersplats.

– Bara amerikanare får komma in på bygdegårdens parkering, övriga bilar hänvisas till åkern bredvid. Vi vill ha 50-talsstuk på allt. Det brukar komma korteger från både Vimmerby, Västervik och Kisa, så det kan komma 15-20 bilar i rad. Det är kul att se, säger Gerry Nyman.

Intresset minskat

Arrangören har blivit van vid att Rockabillyfesten i Blackstad varit välbesökt. För några år sedan kom det runt 600 personer, det var när Hep Stars stod på scen. Efter pandemin har det dock varit lite tuffare att locka entusiasterna.

– Det har blivit mycket tuffare efter pandemin, folk har blivit väldigt bekväma och osociala och extra svårt är det att locka den yngre generationen. Förra gången var det runt 200 som gick in. Hälften är raggare och de gå inte in tyvärr utan de blir kvar ute för att dricka öl och beundra varandras bilar. Lite så är det. Nu hoppas vi att banden ska locka folk att gå in.

"Vi är envisa"

I år svarar rockabillybandet Blixters från Gävla och lokala Dolly Dots för musiken.

– Vi vill ju att folk ska komma ut och ha trevligt och vi är ett bra gäng i bygdegårdsföreningen som gör det här tillsammans. Vi är envisa och försöker få upp intresset igen, så får vi ta ett snack efteråt och se hur vi gör till nästa år. Det är mycket jobb som ligger bakom och det går inte att köra med röda siffror, säger Gerry Nyman.

Så det skulle kunna vara sista rockabillyfesten om det vill sig illa?

– Så kan det bli, men det hoppas vi förstås inte. Det är en så tråkig utveckling med allt som lägger ner. Nu hoppas vi att folket kommer. Ofta säger de efteråt att de inte kände till det, det är svårt att nå ut.